Helyi közélet

Hatodszor a világ tetején és nincs megállás

Hatodszorra szerzett világbajnoki címet fekvenyomásból a marcali Salamon Gábor.

Molnár Dániel

Lakitelek adott otthont a WPA Világbajnokságnak 2025. október 28. és november 2. között, ahol a nemzetközi színtéren ismét kimagasló teljesítményt láthattunk. Salamon Gábor sportoló a Soft EQ (katapult) fekvenyomás Master 45-49 korcsoportjában indult +140 kg-os kategóriában, és hatodik világbajnoki címét szerezte meg. A verseny során 340 kg-os és 380 kg-os próbálkozásai világrekordot jelentettek. 

Fotó: Facebook

A fekvenyomás a súlyemelés egyik formája, ahol a versenyző a súlyzót fekvő helyzetből nyomja ki a karjaival, különböző szabályok szerint. A Soft EQ katapultos technika speciális eszközt használ, amely segíti az emelést és nagyobb súlyok mozgatását teszi lehetővé.

A sportoló a közösségi oldalán köszönetet mondott edzőinek és támogatóinak.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
