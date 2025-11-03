november 3., hétfő

Helyi közélet



Ha szerdán éjjel felnézünk az égre, páratlan Hold-illúziót láthatunk

Hamarosan ismét különleges égi jelenség lesz látható. November 5-én érkezik a Hód Hold, ami nemcsak az egyik legfényesebb szuperhold 2025-ben, hanem egyben az év egyik leglátványosabb csillagászati eseménye.

A Hód Hold az észak-amerikai indián hagyományokból származik. Ez volt az az időszak, amikor a hódok gátakat építettek a télre készülve. Az égi jelenség idén különösen látványos lesz, mivel a Hold a Földhöz legközelebbi helyzetéhez közel jár majd, ezért nagyobbnak és fényesebbnek tűnik az őszi égbolton. Októberben megfigyelhettük már a Vadászholdat, ami szintén különleges látvány volt. A Vadászholdnak különleges története van, nevét az észak-amerikai őslakos törzsektől és a korai európai telepesektől kapta, akik az októberi teliholdat a vadászidényhez kapcsolták – írja az Origo. 

A Hód Hold november 5-én érkezik
A Hód Hold november 5-én érkezik Forrás: AI

Az év egyik legfényesebb teliholdja, a Hód Hold érkezik november 5-én

A Holdat meg lehet figyelni távcső nélkül is, ám akinek a kezébe akad egy binokulár vagy távcső annak különleges látványban lehet része, ugyanis a kráterek és árnyákok tökéletesen megfigyelhetők lesznek.  Az idei telihold a Kos jegyében ragyog majd, így a csillagjegyek kedvelői szerint ez az időszak az új lendület, a kezdeményezés és az energiák megújulásának ideje is lehet.

Idén már több jelenségről is írtunk, melyek megfigyelhetők voltak az égboltunkon. Legutóbb a Lemmon üstökös kápráztatta el a hobbyfotósokat, előtte pedig szuperhold volt látható. 

Mit mond a szakértő?

Mosoni László, a Zselici Csillagpark vezetője elmondta, november ötödikén telihold lesz. Az olyan elnevezések, mint a Hód Hold, Eper Hold vagy Tőkehal Hold észak-amerikai szokásokból erednek, amelyeket a indiánoktól vettek át a telepesek. A hód éppen ilyenkor épít fészket Amerikában – nekünk igazából nincs sok közünk ezekhez az elnevezésekhez. Minden ilyen hír, hagyomány és elnevezés az Egyesült Államokból kezdett elterjedni, és így tőlünk távol álló néphagyományok is beszivárogtak a magyar médiába. Minden kultúra fontosnak tekintette és tekinti a teliholdat, hiszen korábban segítette az embereket és naptárként is működött, ahogy tulajdonképpen most is.

Mosoni László hozzátette: szuperhold is van, de a jelenség látványban nem különbözik egy átlagos teliholdtól. A Hold ellipszis pályán kering a Föld körül, ezért előfordul, hogy hol közelebb, hol távolabb van tőlünk. A távolságbeli különbségből adódik, hogy amikor közelebb jár, nagyobbnak látjuk, de a változás nem szignifikáns, szabad szemmel alig észrevehető.

Teliholdkor a Hold mindig később kel fel, az esti időszakban válik láthatóvá. Ha a látóhatáron figyeljük meg a Hód Holdat, nagyobbnak érzékeljük, ez azonban optikai csalódás, amit Hold-illúziónak neveznek. Amikor a látóhatár közelében van, valamihez viszonyítani tudjuk, ezért tűnik nagyobbnak; amikor viszont fent van az égen, már nincs viszonyítási pontunk.

Ha tehát holdkeltekor sikerül elcsípni a Hód Holdat, nagyobbnak fogjuk látni – nem azért, mert közelebb van a Földhöz, hanem mert közel van a látóhatárhoz.

 

