Két mozdulat este fél hatkor és máris nyertél – mutatjuk hogyan spórolj a fűtéssel

Az őszi nyár után egyik pillanatról a másikra beköszöntött a hűvösebb idő, így hát itt az ideje befűteni. Aztán ha már azt megtettük, igyekszünk mindenféle módszerrel megtartani a meleget, hogy spóroljunk a fűtésszámlán, hiszen ki akarja a gatyáját is ráfizetni a gázszámlára. Szakértők szerint apró is figyelmességekkel sokat faraghatunk az összegen, mutatjuk hogyan spórolj a fűtéssel.

Ezzel a két mozdulattal lesz kevesebb a számlád – mutatjuk hogyan spórolj a fűtéssel

Fotó: Fehér Gábor

Mutatjuk hogyan spórolj a fűtéssel két végtelenül egyszerű mozdulattal

Azt már mindenki tudja, hogyan tudjuk felkészíteni otthonunkat arra, hogy a lehető leghatékonyabban tartsa a meleget, hiszen – ahogy többször is tárgyaltuk már – a nyílászárókon, a fűtőberendezés állapotán és a fűteni kívánt ingatlan szerkezetén is nagyon sok múlik.

Ezeken sokszor anyagi helyzetből fakadóan változtatni nem nagyon tudunk, így maradnak az egyéb otthoni praktikák, amivel spórolni tudunk. Energia szakértők szerint két mozdulat este fél hatkor és már sokat tettünk azért, hogy ne szökjön ki a meleg.

– Az egyik leghatékonyabb spórolási mód, ha kora este, nagyjából 17:30 és 18:30 között behúzzuk a függönyöket és leengedjük a redőnyöket. A lakásaink hőjének akár 18%-a is az ablakokon keresztül távozhat, de ezt elkerülhetjük, ha gondoskodunk arról, hogy a meleg ne szökjön ki. A sűrű anyagú függöny és a leengedett redőny hővédő rétegként viselkedik: segít megtartani a meleget a lakásban, így a fűtésnek kevesebb energiát kell felhasználnia, ami azonnal mérsékli a fogyasztásunkat – mondta el Bátor Kálmán, somogyszobi fűtésszerelő mester.

Az egyik leghatékonyabb spórolási mód, ha lehúzzuk a redőnyt, behúzzuk a függönyöket és a zsalugátert

Fotó: Hegedus Marta

Tömjük be, húzzuk el, fóliázzuk be – még néhány okosság, ami segíthet

Az apró olcsó megoldások, akár 10-15 százalékkal is csökkenthetik a fűtésszámlákat, így tehát semmiképp sem nevezhető úri huncutságnak egy pár dolgokra odafigyelni. A huzatmentes otthon nemcsak kellemes érzetet ad a benne élőknek, de pénztárcájukat is kíméli. Íme néhány jó tanács a fűtésszerelő mestertől, amit érdemes megfogadni.

Radiátor mögötti hővisszaverő fólia:

Ha a radiátor külső falra van szerelve, a hő egy része a falon át távozhat. A mögé helyezett hővisszaverő fólia azonban a meleget visszairányítja a szoba felé, ezáltal javítva a fűtés hatékonyságát.

Függöny hossza, bútor elhelyezkedése:

Arra is érdemes ügyelni, hogy a radiátor előtt ne legyen nagyobb bútor vagy vastag függöny, mert ezek gátolják a levegő áramlását, és így a meleg nem tud egyenletesen eloszlani a helyiségben.

Rések, huzatos lyukak:

A hideg levegő sokszor észrevétlenül jut be a lakásba, például az ajtók, ablakok vagy a levélszekrény körüli apró rések mentén. Ezeket célszerű szigetelőcsíkkal vagy szivacstömítéssel lezárni, így megszűnik a huzat és a lakás melegebb, komfortosabb marad.