Holdfényes túrák a Balatonnál

A Badacsony-hegy különleges élményt kínál az őszi esték során: a telihold fényénél induló túrákon a résztvevők egészen más arcát ismerhetik meg a Balaton ikonikus tanúhegyének. A program során a túrázók megismerkedhetnek a hegy élővilágával, földtani értékeivel, valamint a híres badacsonyi szőlő- és borkultúra múltjával is. A hangulatot a macskabaglyok neszezése és a fák sejtelmes susogása teszi még különlegesebbé. A túra csúcspontja a Kisfaludy-kilátónál vár, ahol a Káli-medence fényei és a Balaton csillogó víztükre felejthetetlen látványt nyújtanak az éjszakai égbolt alatt.

Forrás: badacsony.com