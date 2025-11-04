november 4., kedd

Elkezdték telepíteni az új rendszert, ekkortól lehet több órás várakozás nélkül lejutni a horvát tengerpartra

Címkék#technológia#Zágráb#Crolibertas#autópályadíj rendszer#Horvátország#útdíj

Jó hír Horvátország szerelmeseinek: teljesen megszűnhetnek a fizetőkapus torlódások, és megérkezik a megállás nélküli útdíjfizetés. Az elektronikus rendszer új kapuinak telepítése már elkezdődött, mutatjuk, mikortól lesz több órás várakozástól mentes lejutni a tengerpartra a horvát autópályákon.

Lugosi Laura

Somogyiként a legkedveltebb és legközelebbi vízpart a Balaton mellett talán Horvátország számunkra, ám a nyári szezonban eddig mindig vegyes érzésekkel és némi bosszúsággal indultunk útnak, hiszen tudtuk, hogy a horvát autópályákon – különösen Zágráb környékén – akár órás torlódások is várhatnak ránk a fizetőkapuknál. Most azonban új korszak kezdődhet: elindult a Crolibertas névre keresztelt elektronikus autópályadíj-fizetési rendszer telepítése, amely gördülékenyebbé, kényelmesebbé és stresszmentessé teheti a nyaralásunkra vezető pár órás utat. Mutatjuk, mikortól élvezhetjük ennek előnyét. 

Dugó Zágrábnál - a horvát autópályák nyáron nagyon túlterheltek
Dugó Zágrábnál - a horvát autópályák nyáron nagyon túlterheltek Fotó: Sanjin Strukic/PIXSELL

Horvát autópályák: a jövőben megállás nélkül lehet majd áthaladni a díjfizetési pontokon

A horvát autópályákat kezelő vállalat hétfőn közölte, hogy megkezdődött az új elektronikus autópályadíj-fizetési rendszer, a Crolibertas kapuinak telepítése az A3-as, Zágráb és Eszék közötti sztrádán. Az első portálokat a Popovaca és Novska közötti szakaszon állítják fel, a munkálatok pedig az esti és éjszakai órákban zajlanak, hogy minél kevésbé zavarják a forgalmat. A projekt látványos lépés a fizetőkapus korszak lezárása felé: a rendszer bevezetésével az autósok a jövőben megállás nélkül haladhatnak majd át a díjfizetési pontokon. A fejlesztés összesen 212 portál telepítését, fejlett informatikai eszközök beépítését és adatfeldolgozó központok kialakítását tartalmazza - írja a vg.hu.

A beruházás értéke mintegy 80 millió euró, amelyet Horvátország a Nemzeti Helyreállítási és Ellenálló Képességi Tervből finanszíroz.

Megszűnik a készpénzezés, a jövőben kizárólag elektronikus fedélzeti egységekkel vagy mobilalkalmazással lehet útdíjat fizetni 

Az új díjfizetési rendszer két nemzetközileg bevált technológiát alkalmaz: az ALPR rendszámfelismerő megoldást, amely a személyautók útdíjának kezelésére szolgál, valamint a DSRC-technológiát, amely az ENC-eszközt használó járművek számára biztosít érintésmentes fizetést. A DSRC-rendszer érzékelői az autópályák fel- és lehajtóin elhelyezett fémvázakon működnek, így a járművek megállás nélkül, akár 130 km/órás sebességgel is áthaladhatnak alattuk. A technológia a jelenlegi ENC-készülék továbbfejlesztett változata: előre feltöltött egyenleggel működik, amelyről a lehajtáskor automatikusan levonják az útdíjat. A külföldi járművek számára bevezetett ALPR rendszámfelismerő rendszerhez egy mobilalkalmazás kapcsolódik, amelyet bankkártyához kötnek. Az útdíj összege így automatikusan levonásra kerül a számláról – hasonlóan a Portugáliában és Hollandiában már működő megoldásokhoz.

A horvát autópályrendszer
A horvát autópályrendszer Forrás: By Kroatien Autobahnen (aktueller Stand) by MinestroneKroatien Autobahnen (Karte)

Ezzel párhuzamosan a horvát közlekedésrendészeti szabályok is szigorodtak: november 1-jétől kötelező nappal is a tompított fényszóró használata, és november 15-től március 15-ig a főutakon, autópályákon a téli abroncs vagy M+S jelzésű négy évszakos gumi használata – alacsony barázdamélységgel azonban még az engedélyezett nyári gumi esetén is kötelező hóláncot magunknál tartani. A szabályok megszegése komoly bírságokat von maga után - tájékoztat a vg.hu.

Az Origo cikke szerint a horvát kormány célja, hogy teljesen kivezesse a hagyományos, adó jellegű költségeket az utak használatáért. A 2026-os nyári szezon végén egységesen bevezetett elektronikus útdíjmatricák az ország teljes autópálya-hálózatát lefedik majd. A rendszer mindenütt digitális és akadálymentes lesz.

A horvát lapok úgy értesültek, hogy az illetékes közlekedési minisztérium szerint bár a telepítések elkezdődnek, a teljes, országos rendszer csak 2027-ben állhat majd munkába, írja az Origo.

  • A Crolibertas bevezetése után Horvátország az elsők között lehet Közép-Európában, ahol az autópályákon teljesen automatizált, érintkezésmentes útdíjszedés működik. Ezen intézkedésekkel modernizálják a közlekedését, fokozza az utak biztonságát és remélhetőleg csökkenti a torlódásokat. 

 

