Hősök jártak a Kaposvári Mentőállomáson

Október az újraélesztés hónapja volt, és a kaposvári mentőállomásra idén is rengetegen érkeztek, hogy életmentő ismereteket szerezzenek.

Molnár Dániel
Forrás: https://www.facebook.com/photo?fbid=1452731773518970&set=pcb.1452735990185215

Több mint százan – köztük óvodás és iskolás csoportok, munkahelyi közösségek és lelkes érdeklődők – vettek részt a kaposvári mentőállomás októberi „Hősképzés” programjain. A hónap célja az volt, hogy minél többen megtanulják az újraélesztés alaplépéseit, és szükség esetén bátran, magabiztosan tudjanak segíteni. A résztvevők nemcsak a gyakorlatban próbálhatták ki az életmentést, hanem bepillantást is nyerhettek a mentőállomás mindennapjaiba: megismerkedhettek a mentőautók felszereléseivel és a riasztás folyamatával is. A "Hősképzés" nem áll meg, előre meghirdetett időpontokon várja a Mentőállomás az érdeklődőket.

 

