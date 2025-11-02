Hősök jártak a Kaposvári Mentőállomáson

Több mint százan – köztük óvodás és iskolás csoportok, munkahelyi közösségek és lelkes érdeklődők – vettek részt a kaposvári mentőállomás októberi „Hősképzés” programjain. A hónap célja az volt, hogy minél többen megtanulják az újraélesztés alaplépéseit, és szükség esetén bátran, magabiztosan tudjanak segíteni. A résztvevők nemcsak a gyakorlatban próbálhatták ki az életmentést, hanem bepillantást is nyerhettek a mentőállomás mindennapjaiba: megismerkedhettek a mentőautók felszereléseivel és a riasztás folyamatával is. A "Hősképzés" nem áll meg, előre meghirdetett időpontokon várja a Mentőállomás az érdeklődőket.