Helyi közélet

1 órája

Tele leszünk négynapos hosszú hétvégével 2026-ban - itt a menetrend

Címkék#balatoni#szabadnappal#hosszú hétvége#Magyarország#ünnepnap

Megjelent a 2026-os munkarend, amely rögzíti az ünnepnapokat, az áthelyezett munkanapokat és a pihenőnapokat. A sok hosszú hétvége 2026-ban különösen kedvez a pihenésnek és a családi kikapcsolódásnak. Jövőre összesen hét alkalommal lesz lehetőségünk hosszabban kiszakadni a munkából. Négy alkalommal négynaposra nyúlik a hosszú hétvége.

Krausz Andrea

A 2026-os év ünnepnapjai Magyarországon kedvezően alakulnak. Több hosszú hétvége és négynapos pihenő is várható, a legtöbb ünnep péntekre vagy hétfőre esik. Néhány jól elhelyezett szabadnappal akár tíznapos pihenő is kialakítható tavasszal vagy év végén, a karácsonyi időszakban.

hosszú hétvége, pihenés
Hosszú hétvége 2026-ban – négy négynapos hétvégére tervezhetünk kikapcsolódást
Forrás: Pixabay/Surprising Media

Hosszú hétvége januárban – itt az első négynapos pihenő 2026 elején

Az újévi hosszú hétvége január 1. és 4. között lesz. Mivel január 2., péntek pihenőnap, amit január 10-én, szombaton kell ledolgozni, ez a négynapos időszak ideális egy rövid téli kikapcsolódásra vagy akár egy közeli síelésre. – A napokban lefoglaltunk egy apartmant Szlovákiában, mert 2026 első hosszú hétvégéjét síeléssel szeretnénk tölteni Jasnán – mesélte a siófoki Alex, aki párjával együtt még dolgozik szilveszterkor, de amint végeznek, bepattannak az autóba, és indulnak a fehér hegyek közé. Mint mondta, ilyenkor ugyan magasabbak az árak a szlovák hegyvidéki szállásokon is, a friss levegő és a sportos pihenés nekik "mindent megér".

Tavaszi ünnepnapok 2026-ban

Április 3. és 6. között jön a húsvéti négynapos hétvége, amelyhez nem tartozik munkanap-áthelyezés. Ez a tavaszi időszak jó alkalom lehet egy belföldi kirándulásra, például a Balatonnál. Májusban két hosszabb hétvége is adódik: május 1-je péntekre esik, így háromnapos pihenőt hoz, május 23. és 25. között pedig pünkösdkor szintén három nap jut a feltöltődésre.

Nyári ünnepi időszak – négynapos hosszú hétvége

Augusztus 20. és 23. között újabb négynapos hétvége várható az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. Az augusztus 21-i péntek pihenőnap lesz, amit augusztus 29-én, szombaton kell ledolgozni. Ez az időszak hagyományosan a nyári fesztiválok ideje – jó alkalom egy balatoni pihenésre vagy akár egy rövidebb utazásra a környező országokba.

Ősz: háromnapos feltöltődés októberben

Az 1956-os forradalom évfordulója október 23-án péntekre esik, így október 23. és 25. között háromnapos hétvégére lehet számítani. Ez kiváló lehetőség egy családi program megszervezésére.

Karácsonyi hosszú hétvége – akár tíznapos szünettel

Az év utolsó hosszú hétvégéje december 24. és 27. között lesz. A szenteste, december 24. csütörtök pihenőnap, amit december 12-én, szombaton kell ledolgozni. Aki december 28–31. között kivesz néhány nap szabadságot, az újévig tartó, akár tíznapos pihenőt is kialakíthat.
 

 

