Így változik a közlekedés november 1-én

A MÁV és a Volán november 1-jén több, nagyobb kapacitású járművet és sűrűbb követést biztosít a temetők megközelítéséhez. Szombaton – az állami ünnep miatt – a legtöbb élelmiszerlánc boltja zárva tart. Kivételt képeznek az üzemanyag-kút shopjai, az éjjel-nappal működő boltok, az ügyeletes gyógyszertárak, az újságárusok, valamint a virágárusok és néhány vendéglátóhely, szórakozóhely. Vasárnap viszont a boltok jellemzően a szokásos nyitvatartással várják a vásárlókat, mivel november 2. nem munkaszüneti nap.

A kaposvári Keleti és Nyugati temetők reggel 6 és este 8 óra között tartanak nyitva, hogy a hozzátartozók zavartalanul emlékezhessenek elhunyt szeretteikre. Emellett a temetők körül a Országos Rendőr‑főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség megerősített rendőri és polgárőri jelenléttel számol.