Jövő hétvégén ismét Gasztrofok!

November 8–9-én ismét különleges gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat a GasztroFok őszi Kulináris Körutazás Siófokon. A program során a város legjobb éttermei kínálnak ínycsiklandó fogásokat és kiváló borokat, a klasszikus libás ételektől egészen a nemzetközi konyhák kedvenceiig.

Az esemény célja, hogy a vendégek felfedezhessék Siófok sokszínű gasztronómiai világát – minden helyszínen új ízek és különleges menüsorok várják az érdeklődőket. A korábbi tavaszi siker után most ősszel is folytatódik a GasztroFok pontgyűjtő akció, amelyben értékes nyereményekre lehet szert tenni.