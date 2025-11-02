Jövő hétvégén ismét Gasztrofok!

november 2., vasárnap

Achilles névnap

Élmények

Siófokon újra útra kelnek az ízek: november 8–9-én a GasztroFok Ősz varázsol kulináris körutazást.

Molnár Dániel

November 8–9-én ismét különleges gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat a GasztroFok őszi Kulináris Körutazás Siófokon. A program során a város legjobb éttermei kínálnak ínycsiklandó fogásokat és kiváló borokat, a klasszikus libás ételektől egészen a nemzetközi konyhák kedvenceiig.

Az esemény célja, hogy a vendégek felfedezhessék Siófok sokszínű gasztronómiai világát – minden helyszínen új ízek és különleges menüsorok várják az érdeklődőket. A korábbi tavaszi siker után most ősszel is folytatódik a GasztroFok pontgyűjtő akció, amelyben értékes nyereményekre lehet szert tenni.

 

 

