A hazaszeretet csak tettekben mérhető

1956 vívmányai ott élnek minden magyar ember szívében, aki hisz abban, hogy a haza iránti szeretet nem szavakban, hanem tettekben mérhető. Ezzel a gondolattal emlékezett meg a 69 évvel ezelőtti forradalom leveréséről Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere a Szabadság Angyala szobornál tartott keddi ünnepségen.

Koszorus Rita
A hazaszeretet csak tettekben mérhető

Az ünnepi műsort követően, fáklyák fényénél tartott megemlékező beszédet Pintér Rómeó alpolgármester kedd este a kaposvári Berzsenyi parkban. November 4-e az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulója, nemzeti gyásznap, amikor a gyertyák fénye a múltat idézi valamint a magyarok örök hitét, bátorságát, valamint méltóságát. 

nemzeti gyásznap kaposvár
A nemzeti gyásznapon a forradalom hőseire emlékezett Kaposvár. 
Fotó: Lang Róbert

Kaposvár nem feledi a forradalom hőseit

A ma este meggyújtott mécseseink fénye lehetőséget ad arra, hogy világosan és tisztán láthassuk a magyar történelem egyik legsötétebb hajnalának történéseit, kezdte beszédét Pintér Rómeó. Hatvankilenc esztendővel ezelőtt a Taszárt korábban már elfoglaló szovjet páncélos század benyomult Kaposvárra, idézte fel az 1956-os helyi eseményeket. A megyei pártbizottság Berzsenyi park melletti épületét vették célba, ahol három fiatal nemzetőr és három járókelő esett áldozatul. 

Fotó: Lang Róbert


Persze a nemzeti gyásznapon nem csak rájuk kell emlékezni, hanem mindenkire, aki azon a véres októberen felemelte szavát a szabadságért. S, habár a felkelők azt hihették november 4-ét követően, hogy a forradalom elbukott: az eszméi túlélték a megtorlást. – A félelmet és túlélték azokat az évtizedeket is, amikor hallgatásba burkolózott a múlt.  1956 vívmányai ott élnek minden magyar ember szívében, aki hisz abban, hogy a haza iránti szeretet nem szavakban, hanem tettekben mérhető. Ott élnek annak a közösségnek az erejében is, amely újra és újra képes olyannak megtartani városunkat és hazánkat, amilyennek elődeink megálmodták.

Fotó: Lang Róbert

A beszédet követően a város alpolgármesterei és Szita Károly polgármester elhelyezték a mécseseket a Szabadság Angyalánál, majd a város elöljárói és az egybegyűlt kaposváriak rótták le tiszteletüket 1956. hősei előtt. 

Megemlékezés a Szabadság Angyala szobornál

Fotók: Lang Róbert

 

