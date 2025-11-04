Egy nagyobb hótól a teteje is beszakadhat ennek a nagyatádi épületnek, mégis több mint egymilliárdért árulják

Visszatért az építtető család leszármazottja egy röpke látogatás erejéig a Nagyatádon található Mándy-kastélyba. – A dédnagyapámnak a testvére, Mándy Szabó Sándor építette. A nemesi címet II. Rudolf királytól 1582-ben nyerte a Szatmármegyei család – mondta Szikói Gábor leszármazott. – Salgótarjánban él még a nagymamám, aki jelenleg 90 éves és ő még viseli a Mándi előnevet. A dédnagyapám az államosítások, vagyonelkobzások ideje alatt a nevét megváltoztatta "y"-ról "i" betűre. A nemesi oklevélnek a hiteles másolata megvan, viszont a kutyabőr címer már elveszett – mondta Szikói Gábor.

Mándy-kastély homlokzata. Fotó: Szikói Gábor

Jelenleg eladásra kínálják a kastélyt

A kastély 1936-ban épült, akkori tulajdonosa a Szatmár megyéből származó Kántorjánosi Mándy Sándor nagybirtokos, neves állattenyésztő és országgyűlési képviselő volt. Mára a kastély és a hozzá tartozó gyönyörű 5,5 hektáros, ősfákkal tarkított kert elhagyatott, üres állapotban van. Jelenleg 1,2 milliárd forintért lehet megvásárolni a tulajdonostól, a hirdetésben akár egy lehetséges rekonstrukciónak a látványterveivel is ismerkedhetünk. – Abban az időben, amikor a kárpótlási jegyeket osztották, a családom nem élt ezzel, és így nem is próbáltuk meg visszaszerezni ezt az ingatlant – mondta Szikói Gábor.

Az épület jelenleg nagyon romos állapotban van. Sajnálatos módon a tetőszerkezete rendkívül instabil, így egy erősebb hóterhelés esetén már jelentős károkat szenvedhet. A padlásszintnél található fa födém több helyen beszakadt, így ott tartózkodni rendkívül veszélyes. A folyosók és a falak egykor szebb napokat megélt kúria emlékeit őrzik. Számtalan olyan, a korból megmaradt építészeti szerkezeti csodát rejt, mint a poroszsüveg-födém, amely egy páratlan külsőt kölcsönöz a beltérnek. Meseszép, ősfákkal tarkított kert tartozik a kastélyhoz.