november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

3 órája

Egy nagyobb hótól a teteje is beszakadhat ennek a nagyatádi épületnek, mégis több mint egymilliárdért árulják

Címkék#kastély#család#Nagyatád

Visszatért Nagyatádra a Mándy család egyik leszármazottja, hogy felkeresse ősei egykori birtokát. A kastély, amelyet dédnagyapjának testvére, Mándy Szabó Sándor építtetett 1936-ban, ma már üresen és romos állapotban várja új tulajdonosát.

Molnár Dániel
Egy nagyobb hótól a teteje is beszakadhat ennek a nagyatádi épületnek, mégis több mint egymilliárdért árulják

Visszatért az építtető család leszármazottja egy röpke látogatás erejéig a Nagyatádon található Mándy-kastélyba. – A dédnagyapámnak a testvére, Mándy Szabó Sándor építette. A nemesi címet II. Rudolf királytól 1582-ben nyerte a Szatmármegyei család – mondta Szikói Gábor leszármazott. – Salgótarjánban él még a nagymamám, aki jelenleg 90 éves és ő még viseli a Mándi előnevet. A dédnagyapám az államosítások, vagyonelkobzások ideje alatt a nevét megváltoztatta "y"-ról "i" betűre. A nemesi oklevélnek a hiteles másolata megvan, viszont a kutyabőr címer már elveszett – mondta Szikói Gábor.

Mándy-kastély homlokzata. Fotó: Szikói Gábor
Mándy-kastély homlokzata. Fotó: Szikói Gábor

Jelenleg eladásra kínálják a kastélyt

A kastély 1936-ban épült, akkori tulajdonosa a Szatmár megyéből származó Kántorjánosi Mándy Sándor nagybirtokos, neves állattenyésztő és országgyűlési képviselő volt. Mára a kastély és a hozzá tartozó gyönyörű 5,5 hektáros, ősfákkal tarkított kert elhagyatott, üres állapotban van. Jelenleg 1,2 milliárd forintért lehet megvásárolni a tulajdonostól, a hirdetésben akár egy lehetséges rekonstrukciónak a látványterveivel is ismerkedhetünk. – Abban az időben, amikor a kárpótlási jegyeket osztották, a családom nem élt ezzel, és így nem is próbáltuk meg visszaszerezni ezt az ingatlant – mondta Szikói Gábor.

 

Az épület jelenleg nagyon romos állapotban van. Sajnálatos módon a tetőszerkezete rendkívül instabil, így egy erősebb hóterhelés esetén már jelentős károkat szenvedhet. A padlásszintnél található fa födém több helyen beszakadt, így ott tartózkodni rendkívül veszélyes. A folyosók és a falak egykor szebb napokat megélt kúria emlékeit őrzik. Számtalan olyan, a korból megmaradt építészeti szerkezeti csodát rejt, mint a poroszsüveg-födém, amely egy páratlan külsőt kölcsönöz a beltérnek. Meseszép, ősfákkal tarkított kert tartozik a kastélyhoz.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu