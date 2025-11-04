Napi 14 órát dolgoztatta a román testvérpárt fizetség nélkül a barcsi pár ebben a boltban

A vádirat lényege szerint az élettársak vegyes háztartási-műszaki cikkeket árultak piacokon, illetve az ingatlanukon lévő boltban, a páros elhatározta, hogy a vállalkozásukhoz szükséges munkaerőt kiszolgáltatott helyzetű személyekkel fogják biztosítani – kényszermunka bűntette miatt emeltek vádat.

Kényszermunka bűntette miatt emeltek vádat

Ennek érdekében a férfi különböző ígéretekkel magukhoz csábított egy hátrányos szociális és anyagi körülmények között élő romániai magyar férfit, akitől megtudta, hogy a hozzá hasonlóan nehéz helyzetben lévő lánytestvére is szívesen Magyarországra költözne, derült ki a Somogy Vármegyei Főügyészség keddi tájékoztatójából. A vádlottak a sértettek kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rávették őket a vállalkozásukban történő munkavégzésre, de velük munkaszerződést nem kötöttek, illetve rendszeres munkabér kifizetése sem állt szándékukban. A vádlottak ugyan a sértetteket személyi szabadságukban nem korlátozták, azonban a személyi igazolványaikat elkérték tőlük azért, hogy okiratok és anyagi eszközök nélkül ne legyen reális lehetőségük a távozásra.

Kényszermunka: kihasználták a kiszolgáltatott testvérpárt

A vádlottak a sértetteket előbb a lakóhelyükön, majd a nő nagyszüleinek házához tartozó nyárikonyhában helyezték el. A vádlottak később a sértetteket egy másik ingatlanba költöztették, ahol egy raktárból kialakított, alacsony komfortfokozatú helyiségben kellett lakniuk. Az utolsó időszakban a sértetteknek már a hét minden napján, rendszerint 6 és 20 óra között kellett munkát végezniük úgy, hogy ha éppen nem a piacozásban segédkeztek, akkor a ház körüli munkákat kellett elvégezniük.

A sértettek – akik ekkor már 4-5 éve dolgoztak a vádlottaknak – idén már többször jelezték, hogy vissza kívánnak térni Romániába, de a férfi valós segítség helyett csak az ígérgetésig jutott. A két testvér végül 2025 márciusában szökött meg a vádlottak ingatlanáról.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését egyezség keretében beismerő vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.