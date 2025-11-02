Kitiltották a dohányosokat a balatoni város egyik teréről, 30 ezer lesz a bünti

A város vezetése a környezet védelmét és az egészséges, tiszta közterületek megőrzését tartja szem előtt, ezért nyilvánította nemdohányzó övezetté a két népszerű városi helyszínt. Az új rendelet betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik, a szabályszegők akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak. Az önkormányzat a döntéssel elsősorban a nem dohányzók védelmét kívánja erősíteni. A testület korábban már a dohányboltok tízméteres körzetében is megtiltotta a dohányzást és az alkoholfogyasztást, miután több helyen kellemetlen, kocsmaszerű hangulat alakult ki. A mostani lépés ennek a korábbi szabályozásnak a folytatása, és a jövőben akár további közterületek is dohányzásmentessé válhatnak — hangzott el az ülésen.