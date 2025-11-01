november 1., szombat

Halloween

Lámpások világították meg a Siófoki Víztornyot

Varázslatos hangulat, vidám jelmezek és közös lámpás felvonulás tette felejthetetlenné az idei halloween-i délutánt Siófokon.

Molnár Dániel
Fergeteges hangulatban telt az idei halloween-i délután, ahol a gyerekek, szülők és nagyszülők együtt élvezhették a vidám, mégis misztikus őszi programokat. A rendezvényen számos beöltözött kis boszorka, vámpír és szellem tűnt fel, akik lelkesen vettek részt a különböző játékokban – volt denevérkeresés, cukorka dobálás, és kreatív kézműves foglalkozás is, ahol mindenki elkészíthette a saját, egyedi lámpását.

Fergeteges hangulatban telt az idei halloween-i délután
Ahogy besötétedett, a résztvevők közösen indultak el egy hangulatos sétára, és az elkészült lámpások fénye varázslatosan ragyogta be a Siófoki Víztorony környékét. A nevetés, a gyerekzsivaj és a mécsesek fénye igazán különleges, mesébe illő hangulatot teremtett. A közösség ereje ismét megmutatta magát.

 

