Lámpások világították meg a Siófoki Víztornyot

Fergeteges hangulatban telt az idei halloween-i délután, ahol a gyerekek, szülők és nagyszülők együtt élvezhették a vidám, mégis misztikus őszi programokat. A rendezvényen számos beöltözött kis boszorka, vámpír és szellem tűnt fel, akik lelkesen vettek részt a különböző játékokban – volt denevérkeresés, cukorka dobálás, és kreatív kézműves foglalkozás is, ahol mindenki elkészíthette a saját, egyedi lámpását.

Forrás: Facebook - BRTK Könyvtár, Siófok

Ahogy besötétedett, a résztvevők közösen indultak el egy hangulatos sétára, és az elkészült lámpások fénye varázslatosan ragyogta be a Siófoki Víztorony környékét. A nevetés, a gyerekzsivaj és a mécsesek fénye igazán különleges, mesébe illő hangulatot teremtett. A közösség ereje ismét megmutatta magát.