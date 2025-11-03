53 perce
Drága muri az éttermi Liba Nap? Mutatjuk, hogy készüljön el otthon a Liba Lakoma – recept a cikkben
Sokan mondják, úri huncutság étterembe járni, egy menüért több 10 000 forintot kifizetni pénzkidobás. Mutatunk egy remek receptet, amivel akár otthon is ötcsillagos Liba Lakoma kerülhet az asztalra.
Liba Lakoma, ahogy a somogyi szakács csinálja otthonában
Fotó: Lang Róbert
November 11-én, Márton-napon senki sem menekülhet a libasült, a libaleves és a libatepertő elől – ez a nap ugyanis a jóllakás, a vidámság és a bőséget hozó hagyományok ideje. Azonban nem mindenki teheti meg, hogy étterembe menjen, így hát készültük egy kis recepttel, amit bárki otthon, maga elkészíthet és még szakácsmesternek sem kell lennie hozzá. Így készül a Liba Lakoma a saját konyhádban.
Aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog – Miért is kell az a bizonyos Liba Lakoma?
A szokás eredete Szent Mártonhoz köthető, aki a legenda szerint annyira szerény ember volt, hogy amikor püspökké akarták választani, elbújt a ludak óljába. A ludak azonban gágogással elárulták, így Mártonból püspök lett – azóta pedig hálából (vagy inkább bosszúból) mindenki libát eszik ezen a napon.
A hagyomány szerint aki Márton-napon nem eszik libát, az egész évben éhezni fog – hát ki kockáztatná ezt? Így kerül az asztalra a ropogós libasült, mellé párolt káposzta, burgonya, meg persze libaleves vagy libanyak kolbász formájában is. És ha ez még nem lenne elég, ott a libazsírban tocsogó friss kenyér is, ami már illatával is bűnbe csábít.
A menü másik kötelező eleme a Márton-napi újbor, amit ilyenkor kóstolnak először. Régen azt mondták, “Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik, s aki újbort nem iszik, az szomjan hal.” Ez tehát nem pusztán mulatság, hanem gyakorlatilag életbiztosítás!
Márton-napi menüsor, amit bárki elkészíthet otthon
Somogyban – ahogy az egész országban mindenütt – minden valamire való étteremben kínálnak Liba-napi menüsort. Sok helyen akár 4-5 fogásból is állhat a komplett összeállítás, csak győzze az ember kifizetni. Ha nem fér bele a büdzsébe, vagy éppen nem nagyon vagyunk étterembe járó típusok, de a finomságokról mégsem mondanánk le, alternatívát kínál nekünk egy somogyi szakács. A menüsor végtelenül egyszerű, nem kell hozzá nagy szakácstudomány, a lényeg, hogy szívvel és szeretettel készüljön, így garantált a siker.
Libaleves
– A libaleves könnyen elkészíthető és bármilyen rutinosabb háziasszony nekiláthat. Kell hozzá libaaprólék, zöldségek és a legjobb, ha lúdgége tésztával kínáljuk – mondta el Gujzer Benedek, barcsi szakács.
- A libanyakleves elkészítéséhez a libanyakat hideg vízben átöblítjük, majd egy nagy fazékba tesszük a negyedelt zellergumóval, az egész karalábéval és a félbevágott hagymával együtt.
- Hozzáadjuk a babérlevelet és a szemes borsot, felöntjük bő vízzel, és lassú tűzön, fedő alatt főzni kezdjük. Ha felforrt, megsózzuk, és további 45 percig főzzük a nyaklevest.
- Ezután hozzáadjuk a feldarabolt fehérrépát, a sárgarépát és a zeller felaprított zöldjét, majd puhára főzzük a libanyakkal együtt. A levest a libanyakkal és a zöldségekkel együtt tálaljuk.
Sült kacsa vagy libacomb
– Én főételnek mindenképpen sült liba- vagy kacsacombot ajánlanék, ezt teljesen attól függ, ki melyiket preferálja inkább. Köretnek mindenképpen párolt káposztát és hagymás tört burgonyát kínálnék hozzá, ezek közül mindegyik könnyen elkészíthető és nem igényel komolyabb konyhatechnológiai tudást – tette hozzá a szakember.
- A kacsacombokat megtisztítjuk, megsózzuk, megborsozzuk, és kakukkfűvel fűszerezzük.
- A hagymát cikkekre vágjuk, a fokhagymát felaprítjuk.
- 200 °C-on előmelegített sütőben a combokat zsiradékkal, hagymával, fokhagymával, babérlevéllel és rozmaringgal 20–25 percig sütjük, majd 150 °C-on még kb. 1,5 óráig pirítjuk.
- Közben a lila káposztát legyaluljuk, besózzuk, pihentetjük.
- Zsiradékon karamellizált cukorhoz hagymát, majd a kinyomkodott káposztát adjuk, babérlevéllel, köménnyel, borral és kevés vízzel pároljuk kb. 40 percig.
- A végén citromlével ízesítjük, fedő nélkül elpárologtatjuk a levét.
- A ropogós sült kacsacombot vörösboros párolt káposztával tálaljuk
Csokis-gesztenyés-Baileys-es pohárkrém
– A desszert sem maradhat ki, én valamilyen pohárkrém készítését javasolnám, hiszen azt gyorsan meg lehet csinálni és látványos is. Csoki, gesztenye és egy likőr, biztos siker – tette hozzá a somogyi szakács.
- A csokiszószhoz a vizet, cukrot és egy csipet sót összefőzzük, majd kakaóport szórunk bele, és addig keverjük, míg sűrű, selymes csokifolyam lesz – olyasmi, amit legszívesebben már most megennénk.
- A tejszínt porcukorral kemény habbá verjük – ha a habverő nem áll meg benne, még dolgozni kell!
- A gesztenyekrémhez a gesztenyemasszát tejjel, pár kanál csokiszósszal és egy adag tejszínhabbal összekeverjük, míg krémes, bűnösen finom állaga lesz.
- A pohár aljára piskóta kerül, mondjuk babapiskóta, amit megmártogatunk valamilyen finom likőrben, rá tejszínhab és gesztenyekrém rétegekben, a tetejére pedig egy adag csokiszósz – mert csokiból sosem elég.
A nap végére a has is tele, a lélek is derűs, és mindenki reméli, hogy jövőre is lesz mit enni – hiszen a liba Márton-napon nemcsak finom, hanem szerencsét is hoz!