Drága muri az éttermi Liba Nap? Mutatjuk, hogy készüljön el otthon a Liba Lakoma – recept a cikkben

November 11-én, Márton-napon senki sem menekülhet a libasült, a libaleves és a libatepertő elől – ez a nap ugyanis a jóllakás, a vidámság és a bőséget hozó hagyományok ideje. Azonban nem mindenki teheti meg, hogy étterembe menjen, így hát készültük egy kis recepttel, amit bárki otthon, maga elkészíthet és még szakácsmesternek sem kell lennie hozzá. Így készül a Liba Lakoma a saját konyhádban.

Liba lakoma a saját konyhádban is készülhet

Fotó: Rákóczy Ádám

Aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog – Miért is kell az a bizonyos Liba Lakoma?

A szokás eredete Szent Mártonhoz köthető, aki a legenda szerint annyira szerény ember volt, hogy amikor püspökké akarták választani, elbújt a ludak óljába. A ludak azonban gágogással elárulták, így Mártonból püspök lett – azóta pedig hálából (vagy inkább bosszúból) mindenki libát eszik ezen a napon.

A hagyomány szerint aki Márton-napon nem eszik libát, az egész évben éhezni fog – hát ki kockáztatná ezt? Így kerül az asztalra a ropogós libasült, mellé párolt káposzta, burgonya, meg persze libaleves vagy libanyak kolbász formájában is. És ha ez még nem lenne elég, ott a libazsírban tocsogó friss kenyér is, ami már illatával is bűnbe csábít.

A menü másik kötelező eleme a Márton-napi újbor, amit ilyenkor kóstolnak először. Régen azt mondták, “Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik, s aki újbort nem iszik, az szomjan hal.” Ez tehát nem pusztán mulatság, hanem gyakorlatilag életbiztosítás!

A libatepertő az egyik legkedveltebb fogás a Márton-napi menüsorban

Fotó: Tumbász Hédi

Márton-napi menüsor, amit bárki elkészíthet otthon

Somogyban – ahogy az egész országban mindenütt – minden valamire való étteremben kínálnak Liba-napi menüsort. Sok helyen akár 4-5 fogásból is állhat a komplett összeállítás, csak győzze az ember kifizetni. Ha nem fér bele a büdzsébe, vagy éppen nem nagyon vagyunk étterembe járó típusok, de a finomságokról mégsem mondanánk le, alternatívát kínál nekünk egy somogyi szakács. A menüsor végtelenül egyszerű, nem kell hozzá nagy szakácstudomány, a lényeg, hogy szívvel és szeretettel készüljön, így garantált a siker.

Libaleves

– A libaleves könnyen elkészíthető és bármilyen rutinosabb háziasszony nekiláthat. Kell hozzá libaaprólék, zöldségek és a legjobb, ha lúdgége tésztával kínáljuk – mondta el Gujzer Benedek, barcsi szakács.