Elfújja – na nem a szél – a falevelet, de nem mindig onnan, ahonnan kellene

Miközben a belvárosban szinte minden nap bőgnek a lombfúvók és folyamatosan szállítják el a lehullott falevelet, a város bringaútjai roskadoznak a falevéltől. A 67-es mellett vezető kerékpárút, vagy akár a Petőfi utcai bringasáv ilyenkor gyakorlatilag használhatatlan. A levelek vastagon állnak rajta, a reggeli nyirkosság pedig gondoskodik arról, hogy mindez olyan csúszós legyen, mint egy jégpálya.

Lombot fújnak a belvárosban, de csak ott.

Fotó: Muzslay Péter

Lombok rengetege

Ma reggel én is majdnem a falevél-áldozatok sorát gyarapítottam: rollerrel igyekeztem a szerkesztőségbe, és csak a reflexeim mentettek meg attól, hogy ne végezzek egy szép, de fájdalmas piruettet a bicikliúton. Vastagon állt rajta a nyálkás falevél. Az ember azt hinné, hogy ilyesmi télen, jégen fordul elő — de nálunk már a novemberi avar is elég egy közlekedési kalandhoz.

És őszintén, minek ez a nagy lombfúvózás? Zúg, füstöl, kavarja a port, közben a fél város attól szenved, hogy valaki a füle mellett bömbölteti a masinát. Környezetbarát megoldásnak semmiképp sem nevezném – hiszen egy seprű, pár gereblye és némi odafigyelés talán többet érne. Ráadásul csendesebb, tisztább, és valószínűleg olcsóbb is. Az „analóg” megoldás néha egyszerűen jobb.

Nem arról van szó, hogy ne kéne takarítani a belvárost. De talán ott is meg kellene jelenni, ahol a levelek tényleg veszélyt jelentenek: a bringautakon, ahol nap mint nap közlekednek biciklisek, rolleresek, gyalogosok. Mire jók a bringautak, ha ősszel korcsolyapályává változnak?

Szerintem nem az a tiszta város, ahol a főtéren szépen zörög a lombfúvó, hanem az, ahol biztonságosan el lehet jutni A-ból B-be – még akkor is, ha közben hullanak a levelek.