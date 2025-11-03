56 perce
Országosan is egyedülálló az a menedék, ahol csakúgy dorombol az élet
Kaposváron, a Malom utcában egy igazán különleges házban dorombol az élet. Itt működik az országban ritkaságnak számító, cicák számára fenntartott menedékhely, ahol az elárvult és otthontalan macskák szerető gondoskodásra találnak.
Különleges ház található Kaposváron a Malom utca 7. szám alatt. Az ablakban kíváncsiskodó cicák jelzik, hogy nem egy hétköznapi épülethez érkeztünk. A házban és további három helyiségben lelnek otthonra a cicák, ahol egy hatalmas kifutóval együtt működik az országban is ritkaságnak számító, cicák számára fenntartott menedékhely.
A Dr. Walger János Állatvédő Egyesület önkéntesei nap mint nap azon dolgoznak, hogy az otthontalan vagy elárvult cicáknak a legjobb ellátást biztosítsák. — Azon kevés egyesületek közé tartozunk, akiknek saját tulajdonú telephelye van. Volt, hogy több száz kilométerről hívott fel egy hölgy egy cica befogadásával kapcsolatban, mert a közelben nem volt olyan menhely, ahol fogadták volna az állatot — mesélte Szabó-Csiszár Lívia, a menedékhely önkéntese.
Így élnek a cicák
— A befogadott állatokat elkülönítjük, szükség esetén állatorvosi ellátást biztosítunk, az Eb-Rehab és a Legjobb Barát Állatorvosi Rendelő munkatársai ebben számunkra mindig segítenek — mesélte Szabó-Csiszár Lívia. Az állatok a különböző helyiségekben kor és állapot szerint vannak elkülönítve. A fertőzések elkerülése érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a higiénés előírások betartására. A cicák az évszaknak megfelelően klimatizált helyiségekben élnek, és itt várják örökbefogadó gazdijaikat. Ha valaki egy cica befogadásán, örökbefogadásán gondolkodik, akkor érdemes ellátogatni a menedékre, hogy az örökbefogadás feltételeiről érdeklődjön.
Jelenleg 96 lakója van a menedékhelynek
Jelenleg 96 boldog macska lakik a menedékhelyen, de van, hogy ez a szám a duplája volt. Az egyesület a személyi jövedelemadó felajánlásokból, és magánadományokból végzi önzetlen munkáját. Itt tényleg minden a cicákról szól. Bármilyen adomány, legyen az kaparófa, konzerv, táp rendkívül nagy segítség.
Eddig több száz macskának találtak már új szerető gazdát. Ha esetleg valaki nem engedheti meg magának, hogy cicát tartson, akkor se keseredjen el. Látogasson el egy-egy nap a cicaházba, hogy érezze az állatok által nyújtott szeretet, hisz ennyi cicát minden nap megsimogatni is nagy feladat az önkénteseknek a temérdek teendő mellett. Ugyanakkor aki ide ellátogat, egy szeretetteljes és befogadó közösség tagjává válhat és akár új barátságok is kialakulhatnak.
Az egyesület kiemelt munkájának tekinti a felelős állattartásra nevelést a jövő generációja számára annak érdekében, hogy csökkenjen a kóbor, otthontalan állatok száma a jövőben.