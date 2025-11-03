Országosan is egyedülálló az a menedék, ahol csakúgy dorombol az élet

Különleges ház található Kaposváron a Malom utca 7. szám alatt. Az ablakban kíváncsiskodó cicák jelzik, hogy nem egy hétköznapi épülethez érkeztünk. A házban és további három helyiségben lelnek otthonra a cicák, ahol egy hatalmas kifutóval együtt működik az országban is ritkaságnak számító, cicák számára fenntartott menedékhely.

Cicák számára fenntartott menedékhely. Fotó: Muzslay Péter

A Dr. Walger János Állatvédő Egyesület önkéntesei nap mint nap azon dolgoznak, hogy az otthontalan vagy elárvult cicáknak a legjobb ellátást biztosítsák. — Azon kevés egyesületek közé tartozunk, akiknek saját tulajdonú telephelye van. Volt, hogy több száz kilométerről hívott fel egy hölgy egy cica befogadásával kapcsolatban, mert a közelben nem volt olyan menhely, ahol fogadták volna az állatot — mesélte Szabó-Csiszár Lívia, a menedékhely önkéntese.

Fotó: Muzslay Péter

Így élnek a cicák

— A befogadott állatokat elkülönítjük, szükség esetén állatorvosi ellátást biztosítunk, az Eb-Rehab és a Legjobb Barát Állatorvosi Rendelő munkatársai ebben számunkra mindig segítenek — mesélte Szabó-Csiszár Lívia. Az állatok a különböző helyiségekben kor és állapot szerint vannak elkülönítve. A fertőzések elkerülése érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a higiénés előírások betartására. A cicák az évszaknak megfelelően klimatizált helyiségekben élnek, és itt várják örökbefogadó gazdijaikat. Ha valaki egy cica befogadásán, örökbefogadásán gondolkodik, akkor érdemes ellátogatni a menedékre, hogy az örökbefogadás feltételeiről érdeklődjön.

Fotó: Muzslay Péter

Jelenleg 96 lakója van a menedékhelynek

Jelenleg 96 boldog macska lakik a menedékhelyen, de van, hogy ez a szám a duplája volt. Az egyesület a személyi jövedelemadó felajánlásokból, és magánadományokból végzi önzetlen munkáját. Itt tényleg minden a cicákról szól. Bármilyen adomány, legyen az kaparófa, konzerv, táp rendkívül nagy segítség.

Fotó: Muzslay Péter

Eddig több száz macskának találtak már új szerető gazdát. Ha esetleg valaki nem engedheti meg magának, hogy cicát tartson, akkor se keseredjen el. Látogasson el egy-egy nap a cicaházba, hogy érezze az állatok által nyújtott szeretet, hisz ennyi cicát minden nap megsimogatni is nagy feladat az önkénteseknek a temérdek teendő mellett. Ugyanakkor aki ide ellátogat, egy szeretetteljes és befogadó közösség tagjává válhat és akár új barátságok is kialakulhatnak.