Ez a kütyü fogja szebbé tenni az álmaidat – somogyi alkotó mutatja meg, mi a megoldás az alvászavarra

Sokan küszködünk álmatlansággal vagy éppen rossz álmokkal. Ezek hátterében sokszor állhat stressz, szorongás, félelem, leginkább azok az élethelyzetek, amik állandóan foglalkoztatnak bennünket. Nagyatádon erre is megtalálták a megoldást, egy rendkívül ügyes kezű alkotó ugyanis olyan álomfogókat készít, amelyek sokak álmát tette már varázslatossá. Álomfogó kisokos, somogyi módra, avagy mutatjuk, mi a megoldás az alvászavarra.

Íme egy tipp, mi a megoldás az alvászavarra

Fotó: Gibizer Ildikó

Egy somogyi alkotó mutatja meg, mi a megoldás az alvászavarra

Gibizer Ildikó hosszú évekkel ezelőtt már kapcsolatba került a szakrális világgal, családjának sokszor vetett kártyát, jóslatai többször mutatták meg a jövőt vagy éppen a helyes irányt azoknak, akik válaszokat kerestek problémájukra. De az álomfogók horgolása nem innen indul.

– Nagyon korán megtanultam kötni és horgolni, nekünk annak idején gyerekként sok mindent meg kellett tanulnunk, amit nagyon jól tudtuk alkalmazni az életünk során is. Ahogy aztán megszülettek az én gyerekeim mindig készítettem nekik kis ruhákat, játékokat. Most, hogy nyugdíjas lettem és született egy kis unokám, újra horgolok – mesélte Gibizer Ildikó, nagyatádi alkotó.

– Az elmúlt időszakban újra elkezdtem a szakrális világgal ismerkedni, hiszen igény van rá. A Fibonacci spirál ezekben a körökben nagyon fontos szerepet játszik és rengeteg olyan eszközön szerepel, ami álomfejtéssel, kötéssel, vagy oldással kapcsolatos. Az álomfogókba ezt nagyon nehéz beleszerkeszteni és borzasztóan időigényes is. Én olyan 34 centiméteres álomfogókat készítek, hogy a spirál valóban jól tudjon kijönni rajta – mondta el a somogyi alkotó.

A Fibonacci spirál jótékony hatással van az álmainkra

Fotó: Gibizer Ildikó

Ildikó számára nincs lehetetlen, addig dolgozik egy mintán, amíg az tökéletes nem lesz. Saját bevallása szerint mintát olvasni nem tud, így az alkotás közben tökéletesíti technikáját. Addig horgol, addig dolgozik, amíg nem kapja meg azt az eredményt, amit ő maga elvár saját munkájától.

– Fontos tudni, hogy az álomfogóknak több céljuk is van azon kívül, hogy szépek, mutatósak és fali dísznek is alkalmasak. A fehér és kék álomfogó "Hamza szeme" a védelem szimbóluma. Összegyűjti a negatív energiákat az adott helyiségben. A Fibonacci-féle álomfogók, pontosabban a spirális mintázatú álomfogók, a negatív energiákat pozitív építő energiává alakítják és az adott helyiségben a kimért helyre helyezve többszörösére emelik az itt tartózkodók energiaszintjét. Jobb érzést keltenek bennünk, jobb kedvünk lesz tőlük, még ha nem is figyelünk rájuk. Így vehető észre a hatásuk – mesélte el Ildikó.

Az álomfogók sokak életet könnyítette már meg Somogyban

A régi időkben az álomfogókat mindenféle anyagokból készítették, általában egy családi program keretében. A téli időszakban összegyűltek a családok vagy a falubeliek és tollból, cérnából vagy fonalból készítették őket. – Az indiánoktól indult el, ők rakták fel a sátrukba, hogy elűzzék a rossz szellemeket, vagy a rossz szándékú, otthonukba betérő emberek gonoszságát nyelte el. Nálunk is használták a családok régen és ma is egyre többen keresik – mesélte Ildikó.