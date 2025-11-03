Attól, hogy nem látszik, még káros, de ez a gyártót nemigen érdekli

A műanyagból készült tárgyak, tárolók, dobozok, csomagolások szinte az életünk minden területén jelen vannak. Előállításuk és alkalmazásuk jelentősen költséghatékony, így szinte minden gyártó kedvelt csomagolási eszköze. Érdemes végig gondolnunk, hogy ha például népszerű online felületekről rendelünk, akkor szinte minden tételt valamilyen műanyag csomagolásba helyeznek, ami rengeteg szemetet eredményez. A másik különösen nagy probléma velük, hogy nagyon nehezen bomlanak le és rendkívül sérülékenyek, így számos mikroműanyag kerül a környezetünkbe.

A műanyagok széttörnek mikroműanyagokra amik jelen vannak a környezetünkben

Fotó: Gál Gábor

— Amikor a különböző műanyagokat használjuk, vagy napsugárzás éri őket, akkor ezek hajalmosak arra, hogy kisebb részecskékre töredeznek szét. A legjobb példa, ha egy műanyag fóliát kint hagyunk a napon, akkor azon látszanak, hogy apró darabokra töredeznek szét. Ezek széttörhetnek látható és nem látható részecskékre — mondta Dávid János, MATE Kaposvári Campus egyetemi docense.

A mikroműanyagok mindenhol jelen vannak

Az apró darabra széttöredezett műanyagokat hívjuk mikroműanyagnak, amelyek a környezetünkben szinte mindenhol jelen vannak, ez által pedig az élő szervezetekben is fellelhetők. A tudomány jelenlegi állása szerint még nincs teljes kép ezen anyagok élettani hatására. De egy biztos: nem éppen pozitív hatása van a szervezetünkbe jutva, károsíthatja az emésztőrendszerünket valamint elősegíthetik a daganatos megbetegedések kialakulását.

Mit tehetünk hogy csökkentsük?