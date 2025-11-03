39 perce
Attól, hogy nem látszik, még káros, de ez a gyártót nemigen érdekli
A műanyag eszközök, tárolók és csomagolások ma már elválaszthatatlan részei mindennapi életünknek, hiszen olcsók és szinte mindenre használjuk őket. A probléma azonban az, hogy ezek a tárgyak idővel apró részecskékre, úgynevezett mikroműanyagokra töredeznek, amelyek szinte láthatatlanul, de folyamatosan jelen vannak a környezetünkben és az ételeinkben, italainkban is.
A műanyagból készült tárgyak, tárolók, dobozok, csomagolások szinte az életünk minden területén jelen vannak. Előállításuk és alkalmazásuk jelentősen költséghatékony, így szinte minden gyártó kedvelt csomagolási eszköze. Érdemes végig gondolnunk, hogy ha például népszerű online felületekről rendelünk, akkor szinte minden tételt valamilyen műanyag csomagolásba helyeznek, ami rengeteg szemetet eredményez. A másik különösen nagy probléma velük, hogy nagyon nehezen bomlanak le és rendkívül sérülékenyek, így számos mikroműanyag kerül a környezetünkbe.
— Amikor a különböző műanyagokat használjuk, vagy napsugárzás éri őket, akkor ezek hajalmosak arra, hogy kisebb részecskékre töredeznek szét. A legjobb példa, ha egy műanyag fóliát kint hagyunk a napon, akkor azon látszanak, hogy apró darabokra töredeznek szét. Ezek széttörhetnek látható és nem látható részecskékre — mondta Dávid János, MATE Kaposvári Campus egyetemi docense.
A mikroműanyagok mindenhol jelen vannak
Az apró darabra széttöredezett műanyagokat hívjuk mikroműanyagnak, amelyek a környezetünkben szinte mindenhol jelen vannak, ez által pedig az élő szervezetekben is fellelhetők. A tudomány jelenlegi állása szerint még nincs teljes kép ezen anyagok élettani hatására. De egy biztos: nem éppen pozitív hatása van a szervezetünkbe jutva, károsíthatja az emésztőrendszerünket valamint elősegíthetik a daganatos megbetegedések kialakulását.
Mit tehetünk hogy csökkentsük?
- Használjon üveg- vagy rozsdamentes acélpoharat, illetve kulacsot az eldobható műanyag helyett.
- Lehetőség szerint cserélje le konyhai eszközeit fa vagy fém változatra.
- Kerülje az ételek műanyag dobozban való tárolását, különösen akkor, ha azok forrók.
- Tea készítésekor válassza inkább a filter nélküli, szálas teát, mivel ebben kevesebb mikroműanyag található.
- Használjon vízszűrőt a palackozott víz helyett, így elkerülheti a csomagolásból származó mikrorészecskéket.
- Igyekezzünk csomagolásmentes élelmiszereket vásárolni – ezek nemcsak környezetbarátabbak, hanem nagy valószínűséggel kevésbé feldolgozott, egészségesebb termékek is.
Ahogyan egy korábbi cikkünkben megírtuk, ételszállítás esetében még nagyobb a szennyeződés lehetősége a szállítódobozok miatt. De ugyanez igaz az italos poharakra is. Ha például egy kávét vásárolunk, ami általában forró, akkor nagyobb a szennyeződés lehetősége, ami akár 22 mikroműanyag részecske is lehet. A jelenség mögött elsősorban a hőmérséklet és a csomagolóanyag típusa áll: minél forróbb az ital, és minél gyengébb minőségű a csomagolás, annál könnyebben kerülnek bele a műanyagrészecskék.