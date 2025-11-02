Mécsesek fénye ragyogta be Kaposvárt mindenszentek estéjén - fotók

Meghitt volt az idei a mindenszentek ünnepe Kaposváron. A temetőkbe látogatók gyertyákkal, virágokkal és csendes imádsággal emlékeztek elhunyt szeretteikre, miközben a mécsesek fénye és békéje különös nyugalmat árasztott. A Keleti temető ravatalozójában rendezték meg a Temetők üzenete című fotókiállítás megnyitóját és díjátadóját, amely már tizennegyedik alkalommal adott lehetőséget arra, hogy a fotóművészek képeken keresztül mutassák be az elmúlás, az emlékezés és a szeretet üzeneteit.

Szita Károly Kaposvár polgármestere gyertyát gyújtott minden elhunyt kaposvári emlékéért mindenszentek estéjén

Fotó: Lang Róbert

Mindenszentek estéjén fellobbant a megemlézés lángja

A kiállítás megnyitóját követően a hagyományoknak megfelelően Szita Károly, Kaposvár polgármestere minden elhunyt kaposvári emlékéért gyertyát gyújtott és imádkozott a Keleti temető Mária-szobránál. Ahogy leszállt az este, és a mécsesek fénye ezernyi apró csillagként ragyogta be a sírkerteket, a csend szinte hallható volt. A lobogó láng a közös emlékezés jelképévé vált, s az emberek számára is megerősítette: a szeretet és az emlék örökké él, amíg őrizzük azt szívünkben.