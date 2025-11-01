november 1., szombat

Hosszabbított nyitvatartással és megerősített temetői szolgálattal készülnek a somogyi temetőkben a hétvégére. A mindenszentek előtt összegyűjtöttünk, minden hasznos információt, amit tudni érdemes a hétvége menetrendjéről.

Koszorus Rita
Minden, amit tudnod kell a mindenszenteki temetőlátogatásról

Már minden készen áll a kaposvári temetőkben a közelgő mindenszentekre, amikor ellepik őket a megemlékező hozzátartozók. Hagyományosan ebben az időszakban hatalmas a forgalom a temetők környékén, hiszen a legtöbben ilyenkorra időzítik szeretteik sírjának felkeresését. 

mindenszentek temető
Felkészültek a temetők a mindenszentekre. Fotó: Lang Róbert 

A kaposvári temetőkben már hetekkel ezelőtt elkezdték a készülést az év legmozgalmasabb időszakára. Rendrakás volt az elsődleges feladatuk a Somogy Temetkezési Kft. munkatársainak, akik arról is gondoskodtak, hogy lenyírják a füvet. – Fontos még, hogy az illemhelyek teljes feltöltéséről és takarításáról is gondoskodunk. Egy átlagos napon elég kétszer kitakarítani a mosdókat, de ilyenkor, amikor nagy a tömeg, akár óránként is szükség lehet rá, mondta kérdésünkre Puskás Péter, a cég ügyvezetője. 

Idén is lesz gyászzene a temetőkben, a Keleti Temetőben mécsesekből rakják ki a cég logóját a fűben, s Szita Károly is itt fog gyertyát gyújtani, de idén is megnyílik a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu Temetőink üzenete fotókiállítás. A Nyugati Temetőben keresztet raknak ki gyertyákból, s ott Perlaki József, önkormányzati képviselő mondja el gondolatait az egybegyűlteknek. 

Mindenszenteki nyitvatartás

Módosul a temetők nyitvatartása. Fotó: Lang Róbert

A megemlékezésekhez szükséges eszközöket már jó előre leellenőrizték, hogy biztosan minden flottul menjen november 1-jén. Ebben az időszakban változik a temetők nyitvatartása, s ügyeletet is tartanak. A vidéki temetőkben november 2-ig 6 és 20 óra között, november 3-tól 7 és 18 óráig lehet látogatni a sírokat. Kaposváron a Keleti és a Nyugati temetőben a temetővezetők ügyeletet is tartank, a hosszabbított nyitvatartás pedig november 2-ig 6 és 20 óra között, november 3-tól pedig 7 és 18 óra között lesz. 

A zavartalan temetőlátogatást biztosítja az is, hogy a Keleti és a Nyugati temetőkben polgárőrség segíti a rend fenntartását november 1-jén, szombaton, november 2-án vasárnap 8 órától – 20 óráig, valamint november 3-án, vasárnap 8 órától 18 óráig. 

A boltok is zárva lesznek

November 1-je mindenszentek napja, ünnepnap, ami az általános munkarendben dolgozók számára munkaszüneti napot jelent. Idén szombatra esik, ami azt jelenti, hogy a kiskereskedelemben szombaton általános lesz a zárva tartás. 

November 1-jén, mindenszentek napján, főszabály szerint a kiskereskedelmi egységek zárva tartanak. Így zárva maradnak a nagy, sok vásárló által látogatott üzletláncok boltjai is:

  • Lidl,
  • Aldi,
  • Tesco,
  • Penny,
  • Spar,
  • Auchan,
  • CBA 
  • és más jelentős láncok – OBI, MediaMarkt, Decathlon stb. – boltjai is.
    Zárva marad a piacok és vásárcsarnokok döntő többsége is, ám helyi kivételek lehetnek ez alól, egyes településeken rövidített nyitvatartással készülhetnek az üzemeltetők (erről helyben érdemes tájékozódni).

Fontos a tűzvédelem

Az ünnep idején ugrásszerűen megnő a temetői tűzesetek száma, figyelmeztetnek a katasztrófavédők. A legtöbb esetben a sírokra helyezett mécses vagy gyertya okozza a bajt, amelyek könnyen meggyújthatják a környező száraz koszorúkat, virágokat, avart. A mécseseket ezért mindig hőálló tartóban, stabil felületre kell helyezni, és ügyelni kell arra is, hogy ne legyen a közelükben éghető anyag. A temető elhagyása előtt pedig minden esetben oltsuk el a lángokat.

 

