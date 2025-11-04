november 4., kedd

Varsóban idézi meg a múltat ennek a Balaton-parti étteremnek a neonfelirata

Néha egészen váratlan helyeken bukkan fel a somogyi múlt egy-egy darabja. A Varsóban található Neon Múzeum egyik kiállított tárgya ugyanis a balatonszárszói Tópart Étterem egykori fényfelirata, amely ma már a különleges kiállítás darabjaként idézi meg a balatoni múltat.

Molnár Dániel

A világban néha elképzelhetetlen helyeken bukkannak fel megyénkhez köthető tárgyak, erre ékes példa az egyik Facebook csoportban megjelent bejegyzés is. Egykor Balatonszárszón, a Tópart Éttermet díszítette az "Étterem" felirat, ám mára a Varsóban található Neon Múzeum tárlatát gazdagítja.

Varsóban lévő Neon Múzeumban kiállított tábla. Fotó: Vannay-Skody Benedek
Varsóban lévő Neon Múzeumban kiállított tábla. Fotó: Vannay-Skody Benedek

Varsói Neon Múzeum

– Barátaimmal elutaztunk Varsóba, Lengyelország fővárosába, ahol a főtéren található Kultúra és Tudomány Palotájában volt ez a kiállítás, ahol kifejezetten régi neon feliratokat, táblákat mutattak be. A régi neon feliratokat begyűjtik és felújítják. Teljesen meglepődtem, hogy a Tópart Étteremnek és Strandbejáratnak a feliratát megtaláltam – mondta Vannay-Skody Benedek. Azt, hogy hogyan is kerülhetett oda a felirat, egyenlőre kutatás tárgyát képezi. A Varsóban található Neon Múzeum a régi fényreklámok megőrzését és bemutatását tűzte ki célul. Az intézmény alapítói, Ilona Karwinska és David S. Hill 2005 óta gyűjtik a második világháború utáni neonokat.

Varsóban lévő Neon Múzeumban kiállított tábla leírása. Fotó: Vannay-Skody Benedek

A feliratot feltételezhetően Dombóváron készíthették, emlékezett vissza Almacht Ottó, balatonszárszói lakos. – Emlékszem rá, hogy a volt általános iskolai osztálytársam, Pintér István egy dombóvári neonépítő szövetkezetnél dolgozott, ahol nagy valószínűséggel ezeket a feliratokat készítették – mondta Almach Ottó. 

Ma már a Varsóban kiállított neonfelirat nemcsak egy letűnt korszak reklámkultúrájának része, hanem egy darabka somogyi múlt is, amely új életre kelt a múzeumban. A Tópart Étterem egykori felirata így a nosztalgia és a megőrzés különleges találkozásává vált – emlékeztetve arra, hogy a helyi értékek a határokon túl is tovább élhetnek, ha akad, aki felismeri bennük a múlt fényét.

 

