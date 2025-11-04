november 4., kedd

Károly névnap

Békét hirdetve lovagoltak be Zalán keresztül Somogyba az olasz lovasok

Archívumunkból előkerült néhány különleges felvétel, amelyek külföldi lovasokat örökítettek meg Somogy-Zala határán. A hátasokon érkező olasz vendégek nem kisebb célt tűztek ki, minthogy a békét hirdessék, no persze volt más okuk is, hogy ilyen hosszú utat tegyenek meg Pordenone városától Balatonfenyvesig.

Koszorus Rita
Békét hirdetve lovagoltak be Zalán keresztül Somogyba az olasz lovasok

Nem egy sima hétköznap volt 1990. március 29-e, hiszen különleges vendégek érkeztek Somogyba. Lóháton jöttek Olaszországból és az volt a céljuk, hogy a békét hirdessék. Szerencsére résen volt Kovács Tibor, fotóriporter kollégánk, aki a találkozást megörökítette. Most ezek a fotók kerültek elő a Somogyi Hírlap archívumából. 

olasz lovasok
Olasz lovasok a somogyi határnál. Fotó: Kovács Tibor 

A küldöttség érkeztéről természetesen beszámolt a Somogyi Néplap is, a tudósításból kiderült, hogy a fenékpusztai Zala-hídnál volt a találkozó, ahol már kilenc somogyi ló várta őket felszerszámozva. 

Olasz lovasok érkeztek Somogy-Zala határára

Fotók: Kovács Tibor

 

