Békét hirdetve lovagoltak be Zalán keresztül Somogyba az olasz lovasok
Archívumunkból előkerült néhány különleges felvétel, amelyek külföldi lovasokat örökítettek meg Somogy-Zala határán. A hátasokon érkező olasz vendégek nem kisebb célt tűztek ki, minthogy a békét hirdessék, no persze volt más okuk is, hogy ilyen hosszú utat tegyenek meg Pordenone városától Balatonfenyvesig.
Nem egy sima hétköznap volt 1990. március 29-e, hiszen különleges vendégek érkeztek Somogyba. Lóháton jöttek Olaszországból és az volt a céljuk, hogy a békét hirdessék. Szerencsére résen volt Kovács Tibor, fotóriporter kollégánk, aki a találkozást megörökítette. Most ezek a fotók kerültek elő a Somogyi Hírlap archívumából.
A küldöttség érkeztéről természetesen beszámolt a Somogyi Néplap is, a tudósításból kiderült, hogy a fenékpusztai Zala-hídnál volt a találkozó, ahol már kilenc somogyi ló várta őket felszerszámozva.
Olasz lovasok érkeztek Somogy-Zala határáraFotók: Kovács Tibor