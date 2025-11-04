Békét hirdetve lovagoltak be Zalán keresztül Somogyba az olasz lovasok

Nem egy sima hétköznap volt 1990. március 29-e, hiszen különleges vendégek érkeztek Somogyba. Lóháton jöttek Olaszországból és az volt a céljuk, hogy a békét hirdessék. Szerencsére résen volt Kovács Tibor, fotóriporter kollégánk, aki a találkozást megörökítette. Most ezek a fotók kerültek elő a Somogyi Hírlap archívumából.

Olasz lovasok a somogyi határnál. Fotó: Kovács Tibor

A küldöttség érkeztéről természetesen beszámolt a Somogyi Néplap is, a tudósításból kiderült, hogy a fenékpusztai Zala-hídnál volt a találkozó, ahol már kilenc somogyi ló várta őket felszerszámozva.