Még mindig nyűgös a gyerek az óraátállítás miatt? Van néhány tippünk
Sokan vannak, akik az óraátállítás utáni reggeleken napokig vagy akár hetekig nem a megszokott 6-7 óra környékén kelnek, hanem akár már 5 körül talpon vannak a gyermekkel – álmosan, kócosan, még félálomban készítve a reggelit, miközben a napfénynek még nyoma sincs. Az óraátállítás a felnőttek számára is kihívást jelenthet, a gyerekek szervezetét pedig különösen megviselheti.
Bár az őszi óraátállításkor egy órával tovább alhatunk, a kicsik számára még ez a változás is megterhelő lehet, hiszen könnyen felboríthatja a megszokott alvási ritmusukat. A biológiai óránk érzékeli a napszakok váltakozását, és ehhez igazítja az alvás-ébrenlét ciklust. Egy egyórás eltolódás is összezavarhatja ezt a napi ritmust, különösen a gyerekeknél, mert az ő szervezetük még inkább igényli a következetes napirendet és az állandóságot az alvási rutinban. A gyerekek rövidebb alvási ciklusokkal rendelkeznek, mint a felnőttek, ezért egyórányi változás is jelentős mértékben megzavarhatja az alvásukat; ezt valószínűleg a napokban több szülő is érzékelheti. Ezen felül a kisebbek még nem értik igazán az idő fogalmát, és főként a külső jelekre – például a természetes fényre – hagyatkoznak annak érzékelésében, mikor van lefekvés vagy ébredés ideje. Ha egyik napról a másikra eltolódik a világos-sötét ciklus órája, az komoly zavart okozhat a számukra.
Miért viseli meg az óraátállítás a gyerekeket?
Különösen érzékenyek lehetnek az óraátállításra azok a babák és kisgyermekek, akik éppen fontos fejlődési szakaszban vannak, vagy most alakítják ki saját alvási rutinjukat. Az eleve nyugtalanul alvó gyerekeknél még inkább problémát okozhat a váltás, sőt egy fejlődési visszaesést is tapasztalhatnak a szülők. Például ha a baba fogzik, hirtelen növekedési ugrást él át, vagy új mozgásformát tanul, akkor az óraátállítás hatására az addig kialakult alvási szokások ismét felborulhatnak. Mindez nem azt jelenti, hogy minden gyerek rosszul reagál az óraállításra, de a kicsik belső órája általában véve érzékenyebben reagál a változásokra, mint a felnőtteké.
Az alvási nehézségek jelei és az alkalmazkodás ideje
Honnan tudhatjuk, hogy gyermekünket megzavarta az óraátállítás?
- Ellenáll az esti lefekvésnek: Nehezebben vesszük rá, hogy ágyba kerüljön a megszokott időben, tiltakozik vagy halogatná az elalvást.
- Tovább tart az elalvás előtti megnyugvás: Az esti rutin után is hosszabban ébren van, nehezebben lazul el, mielőtt álomba merül.
- Nyugtalanul alszik éjszaka: Gyakrabban felriad, forgolódik vagy felületesebben alszik az éjszaka folyamán.
- A nappali alvások megváltoznak: Ha még alszik napközben (pl. délutáni alvás), annak időpontja vagy hossza eltér a szokásostól.
- Más időpontban ébred reggel: Előfordulhat, hogy jóval korábban vagy később kel, mint az átállás előtt megszokott időben tette.
Szerencsére ezek a tünetek csak átmenetiek. Néhány nap, de legfeljebb egy-két hét alatt általában helyreáll a normál kerékvágás, ahogy a gyermek belső órája alkalmazkodik az új időbeosztáshoz. Addig is fontos a türelem és a következetes napirend betartása – ez segíti a kicsik szervezetét abban, hogy minél hamarabb visszataláljon a megszokott ritmushoz.
Tippek, hogy könnyebb legyen az átállás
A pszichológus szerint a gyerekek számára az egyik legfontosabb biztonságot adó tényező az állandóság. Mátraházi Tibor úgy fogalmazott: „A gyermek számára minden szempontból az állandóság jelenti a biztonságot. Ez nemcsak a szülői következetességben nyilvánul meg – hogy ugyanarra a helyzetre ugyanazt a választ kapja –, hanem az élet ritmusában is.” Mint mondta, a gyerekeknek van egy belső életritmusuk, egyfajta belső óra, amelyhez természetesen igazodnak. Ez a ritmus független a mi időmérésünktől, és ha ez felborul, az a gyerekeknél nem értelmileg, hanem érzelmileg okoz zavart. Ilyenkor egyfajta disszonanciát, belső feszültséget élnek meg, amit nem tudnak megfogalmazni, csak viselkedésben jeleznek.
A szakember szerint ez gyakran indulatosságban, nyugtalanságban, fáradékonyságban, alvászavarban jelenik meg: „Nem tudnak elaludni, nehezen kelnek, fáradtabbak, ingerlékenyebbek lesznek. Ezek az apró jelek azt mutatják, hogy kibillentek a megszokott ritmusukból.”
Mátraházi Tibor hozzátette, hogy a legtöbb esetben ez néhány nap, legfeljebb egy hét alatt rendeződik, ahogy a gyerek visszatalál a megszokott kerékvágásba.
Ha azonban a tünetek tartósan fennmaradnak, akkor érdemes szakemberhez fordulni, mert előfordulhat, hogy a gyermeket olyan belső feszültség terheli, amely mögött más probléma is húzódik – például egy rejtett szorongás vagy érzelmi nehézség.
Tartsuk a megszokott rutint, ne erőltessük az azonnali átállást. Ha a gyerek belső órája szerint a korábbi időponthoz képest ébred (például egy órával korábban az új idő szerint), ne próbáljuk meg visszaaltatni mindenáron, és fordítva se keltsük fel, ha tovább alszik reggel. Ugyanígy ne erőltessük, hogy már az első naptól az új idő szerint menjen aludni nappal vagy este.
Minél több természetes fény és friss levegő: Az első napokban sokat segít, ha a gyerek minél több időt tölt a szabadban, természetes fényviszonyok között. Vigyük ki napközben, és akár sötétedés után is tegyetek egy rövid sétát a friss levegőn. .
Fokozatos időeltolás, ha szükséges: Sok kisgyerek néhány nap alatt magától hozzászokik az új beosztáshoz. Ha azonban pár nap elteltével is nagyon korán ébred vagy nehezen alszik el a gyermek, akkor próbáljuk meg fokozatosan, naponta 10-15 perccel eltolni a napirendet. Például második naptól kezdve minden nappali alvást és az esti fektetést is toljuk ki kb. negyedórával későbbre a megszokotthoz képest.
Előzetes felkészülés (ha lehetséges): Ha tudjuk, hogy a gyereknek az óraállítás utáni első munkanapon (hétfőn) korán kell kelnie az óvoda/iskola miatt, megpróbálhatunk már az óraátállítást megelőző napokban, például péntek-szombat folyamán igazítani a lefekvés idején. Már pár nappal korábban fektesd le 20-30 perccel később (vagy tavaszi átállításnál korábban) a gyereket, így mire eljön az új hét, kevésbé lesz megterhelő a változás és nem lesz annyira nyűgös az első napokban.
Kerüljük a mesterséges ingereket, segítsük a természetes ritmust: Az átállás időszakában külön figyeljünk arra, hogy minél kevesebb erős mesterséges inger érje a gyereket. Lefekvés előtt kerüljük a tévézést, tabletezést, élénk játékokat – a képernyők fénye és a sok inger megzavarhatja a cirkadián ritmust és megnehezíti az elalvást. Helyette inkább csendes, megnyugtató tevékenységekkel zárjuk a napot (mesélés, közös olvasás, fürdés).
Fontos tudni, hogy minden gyerek más tempóban alkalmazkodik. Ha a mi gyerkőcünknek kicsit több idő kell is, ne aggódjunk – néhány napon belül vissza fog zökkenni a megszokott kerékvágásba, különösen, ha következetesen betartjuk a rutinokat és figyelünk a pihentető alvás feltételeire.