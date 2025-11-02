november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen a legdrágább magyar pénzérme

1 órája

A milliószorosát éri ez az 1 forintos - ezt az egy jelzést figyeld rajta

Címkék#Magyar Érmegyűjtők Egyesület#Magyarország#alumínium#címer

A numizmatikával foglalkozók számára nem titok, hogy egyes érmék a sokszorosukat, jelen esetben milliószor annyit is érhetnek, mint amennyi a névértékük. Óriási haszon: egymilliót is megérhet ez a forintérme - ezt az egy jelzést figyeld rajta.

Harsányi Miklós

Az 1 forintos alumínium érmét tekintve igencsak különösnek tűnhet, hogy akár egymilliót is megadnának érte egyesek, a Forint Portál Numizmatika bejegyzése azonban megvilágítja az okokat – óriási haszon várhat a szerencsésekre.

Óriási haszon: érdemes megnézni a jelzéseket
Óriási haszon lehet: érdemes megnézni a jelzéseket

Alumínium egyforintos, címer, próbaveret

Mint azt magyarázó videójukban is hangsúlyozzák, ez a legdrágább érme ma a magyar pénzeket tekintve, a kevés ismert darab, és az, hogy alig pár évente bukkan fel egy-egy példány, egyre feljebb tornássza az árát, akár egymillió forint fölé is. 
Mint összegezték, 1952-ben kezdték el a Rákosi-címerrel ellátott alumínium egyforintosokat verni, azonban nem ezek a legértékesebbek, hanem a későbbiek. Öt évvel később, 1957-ben volt esedékes az újabb adag 1 forintos elkészítése, és forgalomba helyezése, ekkorra azonban nemcsak az államforma, de a címer is változott. Ez már a Magyar Népköztársaság kádári időszaka volt, ennek megfelelően a Kádár-címer került a pénzekre.
A szakirodalom szerint 10 darab próbaveret készült el összesen az érmék nagyüzemi gyártását megelőzően. Ezeken a „Próbaveret" felirat is szerepel, kettébontva az érme összegét jelölő szám két oldalán. 

Óriási haszon: egymilliót is megér

  • Amitől sokat, akár egymillió forintot is ér ez az érme, az a középpontos jelölés az 1-es közepén. Már egy 2008-as aukción is mintegy 280 000 forintnyi euróért talált gazdára egy ismert példány, egy évvel később pedig 650 000 forintot fizettek egy másikért a Vaterán.

2015-ben bukkant fel a harmadik a tízből, ekkor 560 000 forintot ért. 2022-ben 905 000 forintra taksálták az alumínium próbaveret ötödik ismert példányát.

Népszerű próbaveretek

A Magyar Érmegyűjtők Egyesületének Somogy Megyei Csoportja szerint rengeteg értékes pénz van Magyarországon, melyek közül a legnépszerűbbek talán a mintapénzek, a próbaveretek – írta a Sonline.hu.
– Minden pénz annyit ér, amennyit kifizetnek érte, mégis ezek többet érnek, általában 10-20-50 darab készül belőlük, tehát nem nagy darabszámban állítják elő – mondta el Hencz János, az egyesület elnöke. 
A legtöbb gyűjtő másképp vélekedik arról, hogy melyek a legritkább darabok. Így gyűjtési területtől függően ritkaságok lehetnek az Árpád- házi, a Ferenc József korabeli vagy az 1848-as érmék. Somogyban egyébként mintegy kétszáz-kétszázötvenen foglalkoznak a numizmatikával. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu