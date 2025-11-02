A milliószorosát éri ez az 1 forintos - ezt az egy jelzést figyeld rajta

Az 1 forintos alumínium érmét tekintve igencsak különösnek tűnhet, hogy akár egymilliót is megadnának érte egyesek, a Forint Portál Numizmatika bejegyzése azonban megvilágítja az okokat – óriási haszon várhat a szerencsésekre.

Óriási haszon lehet: érdemes megnézni a jelzéseket

Alumínium egyforintos, címer, próbaveret

Mint azt magyarázó videójukban is hangsúlyozzák, ez a legdrágább érme ma a magyar pénzeket tekintve, a kevés ismert darab, és az, hogy alig pár évente bukkan fel egy-egy példány, egyre feljebb tornássza az árát, akár egymillió forint fölé is.

Mint összegezték, 1952-ben kezdték el a Rákosi-címerrel ellátott alumínium egyforintosokat verni, azonban nem ezek a legértékesebbek, hanem a későbbiek. Öt évvel később, 1957-ben volt esedékes az újabb adag 1 forintos elkészítése, és forgalomba helyezése, ekkorra azonban nemcsak az államforma, de a címer is változott. Ez már a Magyar Népköztársaság kádári időszaka volt, ennek megfelelően a Kádár-címer került a pénzekre.

A szakirodalom szerint 10 darab próbaveret készült el összesen az érmék nagyüzemi gyártását megelőzően. Ezeken a „Próbaveret" felirat is szerepel, kettébontva az érme összegét jelölő szám két oldalán.

Óriási haszon: egymilliót is megér

Amitől sokat, akár egymillió forintot is ér ez az érme, az a középpontos jelölés az 1-es közepén. Már egy 2008-as aukción is mintegy 280 000 forintnyi euróért talált gazdára egy ismert példány, egy évvel később pedig 650 000 forintot fizettek egy másikért a Vaterán.

2015-ben bukkant fel a harmadik a tízből, ekkor 560 000 forintot ért. 2022-ben 905 000 forintra taksálták az alumínium próbaveret ötödik ismert példányát.

Népszerű próbaveretek

A Magyar Érmegyűjtők Egyesületének Somogy Megyei Csoportja szerint rengeteg értékes pénz van Magyarországon, melyek közül a legnépszerűbbek talán a mintapénzek, a próbaveretek – írta a Sonline.hu.

– Minden pénz annyit ér, amennyit kifizetnek érte, mégis ezek többet érnek, általában 10-20-50 darab készül belőlük, tehát nem nagy darabszámban állítják elő – mondta el Hencz János, az egyesület elnöke.

A legtöbb gyűjtő másképp vélekedik arról, hogy melyek a legritkább darabok. Így gyűjtési területtől függően ritkaságok lehetnek az Árpád- házi, a Ferenc József korabeli vagy az 1848-as érmék. Somogyban egyébként mintegy kétszáz-kétszázötvenen foglalkoznak a numizmatikával.