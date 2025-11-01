Őrjöngő gyerekek lepték el ezt a somogyi falut

A sötét utcákat járva, a közvilágítás hiányától nem félve, világító testrészekkel és vérben forgó szemekkel indult útnak Somogytarnócán több tucatnyi őrjöngő gyerek, hogy amit lehet, kicsaljon a lakosságtól. Füleket nem kímélve sikoltoztak végig az utcán, s nem hagytak ki senkit – mindenkit megrohamoztak a zabolátlan apróságok és kiáltották torkuk szakadtából, hogy ”Csokit, vagy csalunk”!

Fotó: Horváth Jozsef

Somogytarnócán idén is megrendezték a Csokit vagy csalunk! programot, ahol kicsik és nagyon együtt rémisztgették a falubelieket. Az esemény nem új keletű, többedjére rendezték még, a tolvajláshoz idén még többen csatlakoztak, mint a tavalyi évben. Az esemény ötletgazdája Presing Anikó, aki Pintér Kittyvel koordinálta a falu majd minden utcáján a csoki csenő menetet.

Közel ötvenen indultnak útnak a somogytarnócai faluház elől délután négy órakor. – Hetekkel ezelőtt meghirdettem már a közösségi oldalon a programot, hogy tudjunk azzal kalkulálni, hány gyerek lesz és mennyi háznál lehet csokit csalni – mondta el Presing Anikó.

A séta közel három órán keresztül zajlott, ugyanis nagyon sok háznál várták az ijesztgetőket, akik persze közös hangos üvöltéssel jelezték, hogy megérkeztek. Sokan öltöztek be, hogyan igazán hitelesen tudjanak ijesztgetni. A legkisebbeket természetesen kísérték a szülők, de a nagyobbacska lányok és fiúk már szülők nélkül érkeztek.

Fotó: Dombi Regina

– Mi Bence barátommal és az öcsémmel, Bercivel már tavaly is úgy gyűjtöttünk, hogy amit kaptunk, azt elosztogattuk a piciknek. Persze mi is ettünk a zsákmányból, nem mondom, hogy nem, de azért jó érzés volt látni, hogy a kicsikék mennyire örülnek, hogy nekik így még több édességük lett – mondta el Presing Flórián.

A legtöbb háznál nemcsak a gyermekeket várta édesség, a vendégvárók ugyanis a felnőtteknek is készültek egy kis teával vagy éppen házi pálinkával. A legtöbben dekorációt is készítettek jelezve, hogy annál a háznál bizony lehet édességet csalni. Kétségkívül Bognár-Czulák Edina otthona vitte a prímet, aki már tavaly is készült kis programmal a gyerekeknek. Edina mindenkit kicsalt a ház elé, körbe állította a gyerekeket és egy közös játékra hívta őket, melynek végére már az egész falu az ő hangjuktól zengett. Az édességet ”hullazsákba” rejtette, majd mindenkit zsíros kenyérrel és finom italokkal várt.