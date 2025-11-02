1 órája
November 15-től változnak az Otthon Start feltételei
November 15-től jelentős könnyítések lépnek életbe az Otthon Start feltételeiben. Az Otthon Start mostantól rugalmasabb szabályokkal segíti a lakásvásárlást, többek között azok számára is, akik átmenetileg két ingatlannal rendelkeznek, korábban haszonélvezettel terhelt vagy eladott ingatlanjuk volt, vagy vissza kellett fizetniük egy lakáscélú támogatást.
A megjelent Magyar Közlöny alapján november 15-től több ponton módosul az Otthon Start támogatott hitel feltételrendszere. A BiztosDöntés.hu szakértői összegyűjtötték a legfontosabb változásokat, amelyek nemcsak az új igénylők lehetőségeit bővítik, hanem a korábbi szabályozásból fakadó igazságtalanságokat is orvosolják.
Az Otthon Startnál nem jelent kizáró okot, ha átmenetileg két ingatlan szerepel a nevünkön
Az egyik legfontosabb újdonság, hogy nem kizáró ok, ha az igénylő átmenetileg két ingatlannal rendelkezik. Sok család került eddig abba a helyzetbe, hogy a régi lakás eladása és az új megvásárlása között néhány hétig-hónapig mindkettő a nevükön volt – mostantól ez nem jelent problémát, ha az előző ingatlan 180 napon belül eladásra kerül.
A korábban eladott ingatlan esetében is mentesül az igénylő, ha abban haszonélvező élt
További pontosítást kapott a haszonélvezettel terhelt ingatlanokra vonatkozó szabály is. A jövőben nem lesz kizáró az a helyzet, amikor az igénylő korábban eladott egy olyan lakást, amelyben haszonélvező élt – elég, ha az eladás pillanatában a haszonélvező még az ingatlanban lakott. Ez egyértelművé és életszerűbbé teszi a jogértelmezést.
Bizonyos körülmények között az Otthon Start akkor is igényelhető lesz, ha az igénylő korábban visszafizetett lakáscélú támogatást
Az új szabályozás szerint azok is igényelhetik az Otthon Start hitelt, akiket korábban vissza nem térítendő lakástámogatás vagy kamattámogatás visszafizetésére köteleztek – ha a visszafizetés oka a gyermekvállalási kötelezettség teljesítésének meghiúsulása volt, és az érintett méltányossági kérelmet nyújtott be, amit a hatóság elfogadott.
Ilyen méltányolható ok lehet például egészségromlás, a gyermekvállalás orvosi akadálya, fogyatékosság, illetve sikertelen reprodukciós eljárás.
Megszűnik az építési engedély kiadásának időbeli korlátozása
- Eltörlik a korábbi építési engedélyek időkorlátját is, így az Otthon Start azok számára is elérhető lesz, akik 2022 előtt kapták meg engedélyüket, amennyiben az végleges. Ez különösen az elhúzódó építkezések és felújítások esetében jelent nagy segítséget.
TB jogviszonyra vonatkozó feltételek enyhülnek
A jövőben nem kell teljesítenie a TB-jogviszonyra vonatkozó elvárásokat a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesülnek.
A tulajdonos által elbontott épület már nem minősül meglévő ingatlannak
Emellett nem számít meglévő ingatlannak az elbontott épület sem – akkor sem, ha azt nem hatóság, hanem maga a tulajdonos bontatta le új építkezés céljából. Ez a módosítás különösen azoknak kedvez, akik bontásra ítélt házzal együtt vásároltak telket, és így eddig elestek a támogatás lehetőségétől.
Előzetes folyósítás is lehetséges lesz
Végül új lehetőségként előzetes folyósítás is kérhető az építkezésekhez: a hitelösszeg legfeljebb 30 százaléka már a kivitelezés megkezdése előtt elérhető lesz, megfelelő pótfedezet mellett.
Nagy álom a Balatoni ingatlan, az új feltételekkel még közelebb kerülhetünk hozzá
Sokan szeretnének még mindig nyaralót, lakást vásárolni a balatoni településeken, ez most akár az új hitelprogramot kihasználva közelebb kerülhet — írtuk meg hosszan egy korábbi cikkünkben. — A társasházakból kialakított lakásokat is keresik a nyaralóövezeten kívül, főleg az új 3 százalékos hitelprogramot kihasználva — mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. tulajdonos ügyvezetője