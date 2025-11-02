November 15-től változnak az Otthon Start feltételei

A megjelent Magyar Közlöny alapján november 15-től több ponton módosul az Otthon Start támogatott hitel feltételrendszere. A BiztosDöntés.hu szakértői összegyűjtötték a legfontosabb változásokat, amelyek nemcsak az új igénylők lehetőségeit bővítik, hanem a korábbi szabályozásból fakadó igazságtalanságokat is orvosolják.

Változnak az Otthon Start program feltételei

Az Otthon Startnál nem jelent kizáró okot, ha átmenetileg két ingatlan szerepel a nevünkön

Az egyik legfontosabb újdonság, hogy nem kizáró ok, ha az igénylő átmenetileg két ingatlannal rendelkezik. Sok család került eddig abba a helyzetbe, hogy a régi lakás eladása és az új megvásárlása között néhány hétig-hónapig mindkettő a nevükön volt – mostantól ez nem jelent problémát, ha az előző ingatlan 180 napon belül eladásra kerül.

A korábban eladott ingatlan esetében is mentesül az igénylő, ha abban haszonélvező élt

További pontosítást kapott a haszonélvezettel terhelt ingatlanokra vonatkozó szabály is. A jövőben nem lesz kizáró az a helyzet, amikor az igénylő korábban eladott egy olyan lakást, amelyben haszonélvező élt – elég, ha az eladás pillanatában a haszonélvező még az ingatlanban lakott. Ez egyértelművé és életszerűbbé teszi a jogértelmezést.

Bizonyos körülmények között az Otthon Start akkor is igényelhető lesz, ha az igénylő korábban visszafizetett lakáscélú támogatást

Az új szabályozás szerint azok is igényelhetik az Otthon Start hitelt, akiket korábban vissza nem térítendő lakástámogatás vagy kamattámogatás visszafizetésére köteleztek – ha a visszafizetés oka a gyermekvállalási kötelezettség teljesítésének meghiúsulása volt, és az érintett méltányossági kérelmet nyújtott be, amit a hatóság elfogadott.

Ilyen méltányolható ok lehet például egészségromlás, a gyermekvállalás orvosi akadálya, fogyatékosság, illetve sikertelen reprodukciós eljárás.

Megszűnik az építési engedély kiadásának időbeli korlátozása

Eltörlik a korábbi építési engedélyek időkorlátját is, így az Otthon Start azok számára is elérhető lesz, akik 2022 előtt kapták meg engedélyüket, amennyiben az végleges. Ez különösen az elhúzódó építkezések és felújítások esetében jelent nagy segítséget.

TB jogviszonyra vonatkozó feltételek enyhülnek

A jövőben nem kell teljesítenie a TB-jogviszonyra vonatkozó elvárásokat a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesülnek.