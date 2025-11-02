november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

2 órája

Somogyi kutató kapott elismerést az MTA-tól – a pedagógusok lelki egészségéért dolgozik

Címkék#Szigeti Mónika#Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat#pedagógus#pszichológus

A pedagógusok mentális egészsége nemcsak a tantermek, hanem a társadalom jövőjének ügye – vallja Szigeti Mónika, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, aki a Magyar Tudományos Akadémián vehetett át elismerést kutatásáért, amely a kiégés megelőzésének lehetőségeit tárta fel. Mi segíthet a pedagógusokon, akik nap mint nap másokért dolgoznak, miközben saját lelki egyensúlyuk forog kockán? Erre a kérdésre kereste a választ.

Koszorus Rita

Elismeréseket adtak át a közelmúltban a Magyar Tudományos Akadémia székházában: a pedagóguskutatói pályadíjat olyan szakemberek vehették át, akik a pedagóguspálya mentálhigiénés, társadalmi és oktatáslélektani kérdéseit kutatják. A díjazottak között volt Szigeti Mónika, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, pszichológus, aki „A pedagógusok mentálhigiénés állapotvizsgálatának, kiégés-prevenciót támogató hatása” című pályamunkájával érdemelte ki az elismerést.

pedagógusok mentálhigiénéjét kutatta
Szigeti Mónika szerint a fiatalokat inspiráló pedagógusok mentális egészsége kulcs a jövőhöz. Fotó: Lang Róbert

– Az inspirációt az adta, hogy intézményvezetőként felelőssé váltam a kollégáim jóllétéért, mondta Szigeti Mónika a díjátadót követően. – Azt tapasztaltam, hogy a segítő szakmákban dolgozók – mint a pszichológusok, logopédusok vagy gyógypedagógusok – sokszor jobban „fel vannak vértezve” mentális eszközökkel. De a tanítók, tanárok között egyre több a kimerült, kiégett ember. Ezt szerettem volna tudományos módszerekkel feltérképezni.

A pszichológus 2020-ban kezdte doktori kutatását, a nagy adatfelvétel pedig a COVID harmadik hulláma idején zajlott. A kérdőíves vizsgálat több száz pedagógus mentális állapotát mérte fel: nemcsak a kiégés szintjét, hanem a pszichológiai immunrendszer működését, a megküzdési stratégiákat, a társas támogatás meglétét és a munkahelyi erőforrásokat is.

A pedagógusok vannak a legnagyobb veszélyben

– Az derült ki, hogy a pedagógusok közel fele érintett valamilyen szinten a kiégésben, de szerencsére a súlyosan érintettek aránya mindössze egy százalék körüli, ismertette az eredményeket Szigeti Mónika. – Ugyanakkor a közepes szintű kiégéssel küzdők csoportja nagy, és éppen velük lehet a legtöbbet tenni a megelőzésben.

  • A kutatásból az is kiderült, hogy a pedagógusok jelentős része alacsony társas támogatással bír, vagyis sokan érzik úgy, hogy nincs, akihez fordulhatnának a nehéz helyzetekben. Ezért a szakember egyik legfontosabb célja az intézményi támogatóhálók erősítése lett.

Prevenció tréninggel és tudatossággal

A diagnózis után a pszichológus nem állt meg: a kutatás második részeként mentálhigiénés prevenciós programot dolgozott ki, amelyet somogyi iskolákban és óvodákban is kipróbáltak. A 30 órás tréning során relaxációs technikákat, autogén tréninget és önreflexiós gyakorlatokat tanítottak, emellett a pedagógusoknak saját „jól-léti tervet” kellett készíteniük rövid-, közép- és hosszútávra.

– A program lényege, hogy felismerjük: mi magunk vagyunk a felelősek a saját jóllétünkért. A problémáinkat nem oldja meg helyettünk senki. Már napi 10–15 perc tudatos pihenés, légzőgyakorlat vagy akár egy nyugodt reggeli kávé is segíthet abban, hogy hosszú távon kiegyensúlyozottabbak legyünk,  fogalmazott a díjazott pszichológus.

Kevés az iskolapszichológus

A szakember szerint kulcsfontosságú szerepük van az iskolapszichológusoknak a pedagógusok támogatásában. – A jogszabály szerint ötszáz gyermekre jut egy félállású pszichológus, ami messze nem elegendő. Ők azok, akik elsőként észrevehetik, ha egy pedagógus vagy tanuló segítségre szorul – ezért fontos lenne a hálózat bővítése, mondta Szigeti Mónika.

A kaposvári szakember szerint a lelki jóllét nem luxus, hanem az oktatás minőségének egyik alapfeltétele. – Egy kiegyensúlyozott pedagógus tudja igazán inspirálni a gyerekeket. Ezért dolgozunk mi, pszichológusok, hogy a segítők is segítséget kapjanak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu