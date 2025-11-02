1 órája
Somogyi kutató kapott elismerést az MTA-tól – a pedagógusok lelki egészségéért dolgozik
A pedagógusok mentális egészsége nemcsak a tantermek, hanem a társadalom jövőjének ügye – vallja Szigeti Mónika, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, aki a Magyar Tudományos Akadémián vehetett át elismerést kutatásáért, amely a kiégés megelőzésének lehetőségeit tárta fel. Mi segíthet a pedagógusokon, akik nap mint nap másokért dolgoznak, miközben saját lelki egyensúlyuk forog kockán? Erre a kérdésre kereste a választ.
Elismeréseket adtak át a közelmúltban a Magyar Tudományos Akadémia székházában: a pedagóguskutatói pályadíjat olyan szakemberek vehették át, akik a pedagóguspálya mentálhigiénés, társadalmi és oktatáslélektani kérdéseit kutatják. A díjazottak között volt Szigeti Mónika, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, pszichológus, aki „A pedagógusok mentálhigiénés állapotvizsgálatának, kiégés-prevenciót támogató hatása” című pályamunkájával érdemelte ki az elismerést.
– Az inspirációt az adta, hogy intézményvezetőként felelőssé váltam a kollégáim jóllétéért, mondta Szigeti Mónika a díjátadót követően. – Azt tapasztaltam, hogy a segítő szakmákban dolgozók – mint a pszichológusok, logopédusok vagy gyógypedagógusok – sokszor jobban „fel vannak vértezve” mentális eszközökkel. De a tanítók, tanárok között egyre több a kimerült, kiégett ember. Ezt szerettem volna tudományos módszerekkel feltérképezni.
A pszichológus 2020-ban kezdte doktori kutatását, a nagy adatfelvétel pedig a COVID harmadik hulláma idején zajlott. A kérdőíves vizsgálat több száz pedagógus mentális állapotát mérte fel: nemcsak a kiégés szintjét, hanem a pszichológiai immunrendszer működését, a megküzdési stratégiákat, a társas támogatás meglétét és a munkahelyi erőforrásokat is.
A pedagógusok vannak a legnagyobb veszélyben
– Az derült ki, hogy a pedagógusok közel fele érintett valamilyen szinten a kiégésben, de szerencsére a súlyosan érintettek aránya mindössze egy százalék körüli, ismertette az eredményeket Szigeti Mónika. – Ugyanakkor a közepes szintű kiégéssel küzdők csoportja nagy, és éppen velük lehet a legtöbbet tenni a megelőzésben.
- A kutatásból az is kiderült, hogy a pedagógusok jelentős része alacsony társas támogatással bír, vagyis sokan érzik úgy, hogy nincs, akihez fordulhatnának a nehéz helyzetekben. Ezért a szakember egyik legfontosabb célja az intézményi támogatóhálók erősítése lett.
Prevenció tréninggel és tudatossággal
A diagnózis után a pszichológus nem állt meg: a kutatás második részeként mentálhigiénés prevenciós programot dolgozott ki, amelyet somogyi iskolákban és óvodákban is kipróbáltak. A 30 órás tréning során relaxációs technikákat, autogén tréninget és önreflexiós gyakorlatokat tanítottak, emellett a pedagógusoknak saját „jól-léti tervet” kellett készíteniük rövid-, közép- és hosszútávra.
– A program lényege, hogy felismerjük: mi magunk vagyunk a felelősek a saját jóllétünkért. A problémáinkat nem oldja meg helyettünk senki. Már napi 10–15 perc tudatos pihenés, légzőgyakorlat vagy akár egy nyugodt reggeli kávé is segíthet abban, hogy hosszú távon kiegyensúlyozottabbak legyünk, fogalmazott a díjazott pszichológus.
Kevés az iskolapszichológus
A szakember szerint kulcsfontosságú szerepük van az iskolapszichológusoknak a pedagógusok támogatásában. – A jogszabály szerint ötszáz gyermekre jut egy félállású pszichológus, ami messze nem elegendő. Ők azok, akik elsőként észrevehetik, ha egy pedagógus vagy tanuló segítségre szorul – ezért fontos lenne a hálózat bővítése, mondta Szigeti Mónika.
A kaposvári szakember szerint a lelki jóllét nem luxus, hanem az oktatás minőségének egyik alapfeltétele. – Egy kiegyensúlyozott pedagógus tudja igazán inspirálni a gyerekeket. Ezért dolgozunk mi, pszichológusok, hogy a segítők is segítséget kapjanak.