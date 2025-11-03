Másfél évtizede lezárták, most mégis több százan utaztak rajta

Nem csak a helyiek utaztak a színes vonatokkal, hanem szinte minden vármegyéből érkeztek családok, baráti társaságok és lelkes vasútbarátok, hogy a kellemes őszi időt kihasználva utazzanak azon a belső-somogyi vasútvonalon, amelyen 2009. december 13 óta szünetel a menetrend szerinti személyszállítás – a retró nap ezúttal is sokakat vonzott.

Népszerű emlékvonatozás: a retró nap ezúttal is sokakat vonzott. Fotók: Novák Bertalan

Régi járművek, vasútfotósok, Boronka expresszvonat: élménydúsra sikerült a retró nap

– Az idei utazás is tekinthető nemzetközinek, hiszen három utas érkezett Bécsből, két utas Lipcséből, a legmesszebbről érkező utas pedig Lengyelországból indult útnak – közölte hétfőn György-Dávid Valentin főszervező. – A retro járművek a vasútfotósokat is megihlették, akik soha nem látott számban voltak jelen és nem csak a földről, hanem a magasból is követték a vonatokat. A retro hangulatot a retro festésű Bzmot 001 motorkocsi és színben hozzáillő két mellékkocsija teremtette meg, amely délelőtt Balatonszentgyörgy és Marcali, délután Balatonszentgyörgy és Böhönye között fordult egyet S37 személyvonatként. A hangulatot fokozta a Keszthely és Böhönye között közlekedő Boronka expresszvonat, amelyen egy szintén retro fényezésű dízelmozdony pompázott, mögötte pedig négy kék retro személykocsi futott. A két vonat délelőtt Marcaliban, délután Balatonkeresztúron találkozott egymással. Utóbbi igazi vasúttörténeti pillanat volt, hiszen Balatonkeresztúron évtizedek óta

nem volt vonatkereszt.

Retro vonatok lepték el a somogyi mellékvonalat

Böhönyén Savanyó Józsefné alpolgármestere köszöntötte a vonat utasait és a vasútállomásra kilátogatókat. A jó hangulatról a Böhönyei Dalkör vidám vasutas nótái gondoskodtak, miközben gyorsan fogyott a helyi civil szervezetek által kínált zsíros kenyér, fánk, a helyi termelői bor és a pálinka.

Mesztegnyőn köszöntőt mondott Kovács Gábor polgármester. Ünnepi műsort adott a Honi Hagyományőrzők Egyesülete, miközben a Pannonvasút Egyesület a váróteremben filmet vetített az idén 100 éves Mesztegnyői Erdei Vasútról. A vasútbarátok és vasútfotók kedvéért a Boronka expresszvonat szerelvénye látogatást tett a Kender Logistic Kft. mesztegnyői iparvágányán is, a továbbindulás előtt

pedig az Erdei Vasútért Egyesület és a Pannonvasút Egyesület közösen koszorút helyezett el a nagyvasúti állomásépületen a 100 éves Mesztegnyői Erdei Vasút emlékére.