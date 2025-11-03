november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

59 perce

Másfél évtizede lezárták, most mégis több százan utaztak rajta

Címkék#Balatonszentgyörgy#vasút#retró#Somogyszob

Összesen 236 regisztrált utas vett részt a VIII. Emlékvonatozáson. A retró nap a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonalon elnevezésű, hagyományos különvonatozás a közelmúltban zajlott le.

Harsányi Miklós
Másfél évtizede lezárták, most mégis több százan utaztak rajta

Nem csak a helyiek utaztak a színes vonatokkal, hanem szinte minden vármegyéből érkeztek családok, baráti társaságok és lelkes vasútbarátok, hogy a kellemes őszi időt kihasználva utazzanak azon a belső-somogyi vasútvonalon, amelyen 2009. december 13 óta szünetel a menetrend szerinti személyszállítás – a retró nap ezúttal is sokakat vonzott.

Népszerű emlékvonatozás: a retró nap ezúttal is sokakat vonzott
Népszerű emlékvonatozás:  a retró nap ezúttal is sokakat vonzott. Fotók: Novák Bertalan

 

Régi járművek, vasútfotósok, Boronka expresszvonat: élménydúsra sikerült a retró nap

–  Az idei utazás is tekinthető nemzetközinek, hiszen három utas érkezett Bécsből, két utas Lipcséből, a legmesszebbről érkező utas pedig Lengyelországból indult útnak – közölte hétfőn György-Dávid Valentin főszervező. – A retro járművek a vasútfotósokat is megihlették, akik soha nem látott számban voltak jelen és nem csak a földről, hanem a magasból is követték a vonatokat. A retro hangulatot a retro festésű Bzmot 001 motorkocsi és színben hozzáillő  két  mellékkocsija teremtette meg, amely délelőtt Balatonszentgyörgy és Marcali, délután Balatonszentgyörgy és Böhönye között fordult egyet S37 személyvonatként. A hangulatot fokozta a Keszthely és Böhönye között közlekedő Boronka expresszvonat, amelyen egy szintén retro fényezésű dízelmozdony pompázott, mögötte pedig négy kék retro személykocsi futott. A két vonat délelőtt Marcaliban, délután Balatonkeresztúron találkozott egymással. Utóbbi igazi vasúttörténeti pillanat volt, hiszen Balatonkeresztúron évtizedek óta
nem volt vonatkereszt. 

Retro vonatok lepték el a somogyi mellékvonalat

Böhönyén Savanyó Józsefné alpolgármestere köszöntötte a vonat utasait és a vasútállomásra kilátogatókat. A jó hangulatról a Böhönyei Dalkör vidám vasutas nótái gondoskodtak, miközben gyorsan fogyott a helyi civil szervezetek által kínált zsíros kenyér, fánk, a helyi termelői bor és a pálinka.  

Mesztegnyőn köszöntőt mondott Kovács Gábor polgármester. Ünnepi műsort adott a Honi Hagyományőrzők Egyesülete, miközben a Pannonvasút Egyesület a váróteremben filmet vetített az idén 100 éves Mesztegnyői Erdei Vasútról. A vasútbarátok és vasútfotók kedvéért a Boronka expresszvonat szerelvénye látogatást tett a Kender Logistic Kft. mesztegnyői iparvágányán is, a továbbindulás előtt
pedig az Erdei Vasútért Egyesület és a Pannonvasút Egyesület közösen koszorút helyezett el a nagyvasúti állomásépületen a 100 éves Mesztegnyői Erdei Vasút emlékére.

Összetett szervezés

  • György-Dávid Valentin, felelős szervező elmondta, hogy az idei emlékvonatozás volt a legösszetettebb, hiszen minden eddiginél több szervezet munkáját kellett összehangolni, hogy az állomásokon a programok zökkenőmentesek legyenek. 
  • Az idei utazás volt az eddigi legsikeresebb, így várhatóan jövő októberben is megrendezik majd. A szervező minden évben készül valami újdonsággal, a vasúttársaságtól kapott információk alapján pedig az sem kizárt, hogy a következő emlékvonat újra Somogyszobról induljon majd, hiszen újra napirendre került a 2020-ban forgalomból kizárt Böhönye-Somogyszob szakasz helyreállítása, amely egy villámárvíz következtében rongálódott meg súlyosan.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu