Másfél évtizede lezárták, most mégis több százan utaztak rajta
Összesen 236 regisztrált utas vett részt a VIII. Emlékvonatozáson. A retró nap a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonalon elnevezésű, hagyományos különvonatozás a közelmúltban zajlott le.
Nem csak a helyiek utaztak a színes vonatokkal, hanem szinte minden vármegyéből érkeztek családok, baráti társaságok és lelkes vasútbarátok, hogy a kellemes őszi időt kihasználva utazzanak azon a belső-somogyi vasútvonalon, amelyen 2009. december 13 óta szünetel a menetrend szerinti személyszállítás – a retró nap ezúttal is sokakat vonzott.
Régi járművek, vasútfotósok, Boronka expresszvonat: élménydúsra sikerült a retró nap
– Az idei utazás is tekinthető nemzetközinek, hiszen három utas érkezett Bécsből, két utas Lipcséből, a legmesszebbről érkező utas pedig Lengyelországból indult útnak – közölte hétfőn György-Dávid Valentin főszervező. – A retro járművek a vasútfotósokat is megihlették, akik soha nem látott számban voltak jelen és nem csak a földről, hanem a magasból is követték a vonatokat. A retro hangulatot a retro festésű Bzmot 001 motorkocsi és színben hozzáillő két mellékkocsija teremtette meg, amely délelőtt Balatonszentgyörgy és Marcali, délután Balatonszentgyörgy és Böhönye között fordult egyet S37 személyvonatként. A hangulatot fokozta a Keszthely és Böhönye között közlekedő Boronka expresszvonat, amelyen egy szintén retro fényezésű dízelmozdony pompázott, mögötte pedig négy kék retro személykocsi futott. A két vonat délelőtt Marcaliban, délután Balatonkeresztúron találkozott egymással. Utóbbi igazi vasúttörténeti pillanat volt, hiszen Balatonkeresztúron évtizedek óta
nem volt vonatkereszt.
Retro vonatok lepték el a somogyi mellékvonalat
Böhönyén Savanyó Józsefné alpolgármestere köszöntötte a vonat utasait és a vasútállomásra kilátogatókat. A jó hangulatról a Böhönyei Dalkör vidám vasutas nótái gondoskodtak, miközben gyorsan fogyott a helyi civil szervezetek által kínált zsíros kenyér, fánk, a helyi termelői bor és a pálinka.
Mesztegnyőn köszöntőt mondott Kovács Gábor polgármester. Ünnepi műsort adott a Honi Hagyományőrzők Egyesülete, miközben a Pannonvasút Egyesület a váróteremben filmet vetített az idén 100 éves Mesztegnyői Erdei Vasútról. A vasútbarátok és vasútfotók kedvéért a Boronka expresszvonat szerelvénye látogatást tett a Kender Logistic Kft. mesztegnyői iparvágányán is, a továbbindulás előtt
pedig az Erdei Vasútért Egyesület és a Pannonvasút Egyesület közösen koszorút helyezett el a nagyvasúti állomásépületen a 100 éves Mesztegnyői Erdei Vasút emlékére.
Összetett szervezés
- György-Dávid Valentin, felelős szervező elmondta, hogy az idei emlékvonatozás volt a legösszetettebb, hiszen minden eddiginél több szervezet munkáját kellett összehangolni, hogy az állomásokon a programok zökkenőmentesek legyenek.
- Az idei utazás volt az eddigi legsikeresebb, így várhatóan jövő októberben is megrendezik majd. A szervező minden évben készül valami újdonsággal, a vasúttársaságtól kapott információk alapján pedig az sem kizárt, hogy a következő emlékvonat újra Somogyszobról induljon majd, hiszen újra napirendre került a 2020-ban forgalomból kizárt Böhönye-Somogyszob szakasz helyreállítása, amely egy villámárvíz következtében rongálódott meg súlyosan.