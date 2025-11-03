november 3., hétfő

Helyi közélet

1 órája

Tankolás közben gyulladt ki egy autó, nagyot alakítottak a benzinkút dolgozói és a tűzoltók

Tizenkettő tűzesetnél és kilenc műszaki mentésnél kérték a somogyi tűzoltók segítségét az elmúlt hétvégén. Riasztás: a katasztrófavédelem egymás után kapta a telefonokat.

Harsányi Miklós
Képünk illusztráció.

Pénteken egy kaposvári szakközépiskola futópályája mellett megrepedt egy nagyméretű kőrisfa, a Virág utcában: a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói létráról, motorfűrésszel eltávolították a veszélyes fát - összesen 21 riasztás volt a hétvégén.

Somogyban összesen 21 riasztás volt a hétvégén
Áramtalanították a személyautót

  • Kigyulladt egy kisteherautó motortere péntek délelőtt az Igal és Bonnya közötti úton, tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A tűzoltók kiérkezése előtt a sofőr egy tűzoltókészülékkel eloltotta a lángokat, a kaposvári hivatásos és az igali önkéntes tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a még izzó alkatrészeket.
  • Lengyeltótiban, a Temető utcában égett az összehordott hulladék péntek délután. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet.

 

Riasztás: tankolás közben gyulladt ki egy autó, nagyot alakítottak a benzinkút dolgozói

  • Szombaton tankolás közben gyulladt ki egy személyautó Kaposváron, az Áchim András utcában. Az üzemanyagtöltő állomás dolgozói eltolták az autót a kútoszloptól és két porral oltóval megfékezték a lángokat. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet és visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. A tűzesetben senki sem sérült meg.

Egy kocsibejáró mellé kanyarodott és fennakadt az árokparton egy autó a bőszénfai temető bejáratánál, szombaton. A jármű forgalmi akadályt képezett. A kaposvári hivatásos tűzoltók olajemelővel megemelték a kocsit, kerekei alá pallókat helyeztek, így az saját kerekein tudott kijönni az árokból.

Vasárnap délután bokrok gyulladtak meg egy családi ház előtt Balatonlellén, a Rákóczi úton. A tűz átterjedt az épület tetőhéjazatára, a lángok a tetőléceket és a lambériát érintették. A balatonboglári önkormányzati és a látrányi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tűz tovább terjedését, majd izzó részek után kutatva megbontották a tetőt. Az épület lakható maradt.

 

 

