Gyász

1 órája

Siófoki bajtársaktól búcsúznak, akik ismét egy esetkocsin szolgálnak, de már az égben

Címkék#hivatás#Siófoki Mentőállomás#Országos Mentőszolgálat

Fájó szívvel búcsúzik a Siófoki Mentőállomás és az Országos Mentőszolgálat közössége három szeretett bajtársától. Szeptember 13-án hajnalban Horváth János mentőgépkocsi-vezető és Verbovszky István mentőápoló, majd október 23-án Felker Ferenc mentőtiszt távozott az égi mentők közé, ezzel teljessé vált a hajdani esetkocsi személyzete.

Molnár Dániel

Mindhárman több évtizeden át szolgálták a Siófoki Mentőállomást, és hosszú éveken keresztül dolgoztak együtt egy esetkocsin. Közös szolgálataik, emberi tartásuk és bajtársi összetartásuk örök példaként marad velünk — írta az Országos Mentőszolgálat megemlékezésében.

Forrás: OMSZ Facebook

Horváth János a rendőrségtől érkezett Siófokra, lelkiismeretes és segítőkész gépkocsivezető volt akire mindig lehetett számítani. Számos fiatal kollégát indított el a hivatás útján. Hivatását a szakmai alázat és türelem jellemezte.

Forrás: OMSZ Facebook

Verbovszky István életét az Országos Mentőszolgálatnál töltötte, vidám természete és humora sok nehéz pillanatot könnyített meg. Nevelt fia ma mentőgépkocsi-vezetőként viszi tovább hivatásszeretetét Siófokon.

Forrás: OMSZ Facebook

 Felker Ferenc a Budai Mentőállomásról érkezett a kilencvenes évek közepén, tapasztalt mentőtisztként mindig példa volt kollégái számára.

 

