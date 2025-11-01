november 1., szombat

Felháborító eset

1 órája

A nyomok egy ezüst színű autóhoz vezetnek - sírrongálás a Keleti temetőben

Címkék#kaposvári#Keleti temetőben#tettes#sír#autósok

Olvasónk értesített minket egy felháborító esetről, amely a napokban történt a kaposvári Keleti temetőben.

Lugosi Laura

Elmondása szerint október 28-án 17 óra körül jártak kint a temetőben, ahol virágokat helyeztek el szeretteik sírján. Másnap délelőtt azonban egy rokonuk hívta fel őket, hogy a sír ki van nyílva, a fedlap elcsúszott.

A sír rongálódott
A sír rongálódott 
Fotó: olvasói fotó

Segítsenek azonosítani a sír rongálóját!

A család azonnal szólt a temető gondnoknőjének, aki először úgy vélte, hogy a sírkő magától csúszott le, azonban a sírt körbejárva és közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy valószínűleg külső behatás érte, ugyanis láthatóak voltak a síron autófesték-nyomok. A rokonok értesítették a rendőrséget.
A temető dolgozói segítőkészen és gyorsan reagáltak – már október 30-án helyreállították a sírt, az eset azonban továbbra is nagy felháborodást kelt, hiszen a család szeretné megtudni, ki lehetett a felelős a rongálásért. Csak a temető munkatársain múlt, hogy megkímélték őket a sír korrigálásának költségeitől. 
Kedden rengetegen jártak a temetőben, így reménykednek abban, hogy valaki láthatott vagy hallhatott valamit az incidens idején.
Kérjük mindazokat, akik október 28-án 17 óra és október 29-én 11 óra között a kaposvári Keleti temetőben olyan autóst láttak, aki nekihajtott egy sírnak vagy annak közelében manőverezett, hogy jelentsék az esetet a temető gondnokságán. Az információk névtelenül is megoszthatók, és minden apró részlet segíthet abban, hogy a rongálásért felelős személyt azonosítani és felelősségre vonni lehessen.

A festékmaradványok alapján az autó valószínűsíthetően ezüst színű
A festékmaradványok alapján az autó valószínűsíthetően ezüst színű 
Fotó: olvasói fotó

 

 

