Tragikus balesetek árnyékolták be halottak napját

Nem indult jól a hét, ugyanis hétfőn halálra gázolt egy személyt Balatonszárszónál egy InterCity vonat a Jókai Mór utcai átjáró közelében. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a vonatbalesethez a siófoki hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egységek elsődleges feladata az volt, hogy segítsenek a nyílt pályán megállt szerelvényen rekedt 102 utasnak a biztonságos leszállásban, és eljuttassák őket a kiérkező pótlóbuszokhoz.

A tragikus vonatbelest mellett ugyancsak megrázta Somogy vármegye lakosságát egy repülőgép-szerencsétlenség, melyben életét vesztette ifj. Süllős Gyula is, akinek édesapja 2004-től éveken át a kaposvári közétkeztetés megkerülhetetlen alakja volt és mecénásként ő is, valamint fia is sokat tett a magyar és a somogyi ökölvívásért. A tragikus kenyai repülőgép-szerencsétlenség 8 magyar halálos áldozatot követelt. A kisgép október 28-án zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

Gyászol Somogy vármegye: egy repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt ifj. Süllős Gyula

Fotó: MW

Olvasóink jelezték szerdán, hogy rendőröket és mentősöket riasztottak a kaposvári Honvéd utcába, mert holttestet találtak. A bejelentés szerint egy férfi élettelenül hevert a régi Patyolat előtti járdaszakaszon, az aluljáró közelében. Többen látták, ahogy hullazsákba tették az elhunytat.