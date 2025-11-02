1 órája
Tragikus balesetek árnyékolták be halottak napját
Mindenszentek és halottak napja környékén felerősödik bennünk elhunyt szeretteink emléke. A lassan mögöttünk hagyott hét azonban nemcsak emiatt keltett bennünk szomorúságot, hiszen egy repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette egy Somogy vármegyei vállalkozó, valamit Balatonszárszón tragédiával végződő vonatgázolás is történt.
Nem indult jól a hét, ugyanis hétfőn halálra gázolt egy személyt Balatonszárszónál egy InterCity vonat a Jókai Mór utcai átjáró közelében. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a vonatbalesethez a siófoki hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egységek elsődleges feladata az volt, hogy segítsenek a nyílt pályán megállt szerelvényen rekedt 102 utasnak a biztonságos leszállásban, és eljuttassák őket a kiérkező pótlóbuszokhoz.
A tragikus vonatbelest mellett ugyancsak megrázta Somogy vármegye lakosságát egy repülőgép-szerencsétlenség, melyben életét vesztette ifj. Süllős Gyula is, akinek édesapja 2004-től éveken át a kaposvári közétkeztetés megkerülhetetlen alakja volt és mecénásként ő is, valamint fia is sokat tett a magyar és a somogyi ökölvívásért. A tragikus kenyai repülőgép-szerencsétlenség 8 magyar halálos áldozatot követelt. A kisgép október 28-án zuhant le Kenya partvidékén, Kwale megyében. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.
Olvasóink jelezték szerdán, hogy rendőröket és mentősöket riasztottak a kaposvári Honvéd utcába, mert holttestet találtak. A bejelentés szerint egy férfi élettelenül hevert a régi Patyolat előtti járdaszakaszon, az aluljáró közelében. Többen látták, ahogy hullazsákba tették az elhunytat.
Holttestet találtak a kaposvári Honvéd utcában a járdán, sok még a kérdőjel
A közeli tízemeletesben élők úgy tudják, hogy a férfivel szívinfarktus végzett váratlanul, körülötte voltak a szatyrai, ezért többen azt feltételezték, hogy bevásárolni volt. Később kiderült, hogy egy ismert hajléktalanról van szó, a férfi 40-50 év körüli, és a feltételezések szerint nem vetette meg az alkoholt.
Tragédia Somogy vármegye útjain
Kedden a helyszínen életét vesztette az a sofőr, aki autójával letért az úttestről, fának csapódott, majd egy árokban állt meg kedd hajnalban Lábod külterületén. A kocsiban csak a sofőr utazott, őt a nagyatádi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból, valamint áramtalanították az autót. A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Halálos baleset történt Somogyváron hétfőre virradó hajnalban. Árokba hajtott, majd az úttestre csapódott és fejtetőn állt meg egy személyautó a Kossuth Lajos utcában. A tetejére borult autóban csak a sofőr utazott, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette, melyet most a somogyi rendőrség közösségi oldalán tett közzé.
Árokban kötött ki a busz és az autó
- Tolatás közben az árokba hajtott egy autóbusz Böhönyén, a Szabadság utcában, azaz a 68-as főúton, a Széchenyi utca közelében – közölte szerda éjjel a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a böhönyei önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
- Árokba hajtott egy személyautó szombat délután Bőszénfán, a Fő utcában, a temetőnél – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A kaposvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A jármű akadályozta a temető parkolóban a ki- és behajtást.
13 éve történt a Szita Bence gyilkosság
A legborzalmasabb somogyi gyilkosság tizenhárom éve történt, megöltek egy 11 éves kisfiút. Szita Bence emléke máig él, különösen akkor, ha közeledik a halottak napja.
A legborzalmasabb somogyi gyilkosság: az egész országot megrázta a 11 éves kisfiú halála
Az egész országot megrázta, amikor a mostohaanyja felbujtására 2012-ben két férfi elvette Szita Bence, a 11 éves felsőmocsoládi kisfiú életét. Bestiálisan kegyetlen módon végeztek vele Sántos külterületén, egy erdőben, a halála előtt megkínozták. Gyilkosai később kiásták a holttestét és Toponár környékén, Fészerlaknál újra elrejtették. A fiúnak annyi volt a bűne, hogy a nevelőapja túl sok figyelmet szentelt neki, és erre féltékeny volt a nevelőanya, P. Erika. A nő két hajléktalant bízott meg a gyilkossággal. A gyerek eltűnését bejelentette a rendőrségen, de a nyomozók hamar megtalálták a gyilkosokat.
Megállnak a hajók, vége a szezonnak
Vasárnap véget ért 179. hajózási szezon a Balatonon.
A korláton mászott át a szurkoló a jégkorongmérkőzésen
A fia jégkorongmérkőzésén vett részt szurkolóként egy férfi Kaposváron, a mérkőzés végén a két utánpótláscsapat játékosai szóváltásba keveredtek egymással, ami dulakodásig fajult, végül a szétválasztásuk után a játékosok a nézőtértől elzárt öltözőik felé indultak. Az egyik édesapa azonban nem tudott uralkodni az érzelmein, és elkezdte szidalmazni a vendégcsapat öltöző felé tartó játékosait, majd a korláton átmászva a nézőktől elzárt területre ugrott, ahol agresszívan megindult a vendégcsapat tagjai felé, most született vádemelés az ügyben.
Verekedésbe torkollott a temetőlátogatás Kaposváron
A TikTok-on néhány órája elérhető felvételen az látszik, ahogy a Keleti temetőben a sírok között az emberek hangos szóváltásba keverednek egymással, majd tettlegességig fajul a nézeteltérésük. A videó Kaposváron, a Keleti temetőben készült feltételezhetően november 1-én a nap folyamán. A normálistól merőben eltérő temetőlátogatás mellett a legtöbben meghitten emlékeztek meg elhunyt hozzátartozóikról. Meghitt volt az idei Mindenszentek ünnepe Kaposváron. A temetőkbe látogatók gyertyákkal, virágokkal és csendes imádsággal emlékeztek elhunyt szeretteikre, miközben a mécsesek fénye és békéje különös nyugalmat árasztott. A Keleti temető ravatalozójában rendezték meg a Temetők üzenete című fotókiállítás megnyitóját és díjátadóját, amely már tizennegyedik alkalommal adott lehetőséget arra, hogy a fotóművészek képeken keresztül mutassák be az elmúlás, az emlékezés és a szeretet üzeneteit.
Mécsesek fénye ragyogta be Kaposvárt mindenszentek estéjén - fotók
Magabiztosan nyertek a röplabdázók
Szombaton a KNRC, illetve a Fino Kaposvár is idegenben győzött. A hölgyek Székesfehérváron, míg a férfiak Dunaújvárosban arattak sikert. A Kaposvári Vízilabda Klub OB I.-es csapata számára már nem sikerült ilyen jól a hétvége, a pólósok ugyanis tizenegy góllal kaptak ki BVSC ellen. A harmadosztályú labdarúgó-bajokságban érdekelt somogyi klubok közül a Balatonlelle és a Kaposvári Rákóczi FC is döntetlent játszott, míg a BFC Siófok fontos három pontot szerzett.