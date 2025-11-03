Ez a somogyi erdőben is honos faj akár 50 000 forintot is érhet – ritkaságok, amikkel jobb vigyázni

A somogyi erdők szerelmesei bizony nemcsak ritka gombákat, de ritka bogárfajokat is találhatnak a lombok alatt, ha szemfülesen járnak-kelnek a fák között. A somogyi erdő rengeteg ritkaságot rejt magában, egyes bogárfajok akár 50 000 forintot is érhetnek, de lássuk miből lesz a cserebogár.

A somogyi erdők egy ritka bogár faja, a nyolcpettyes virágbogár akár 50 000 forintot is érhet

Fotó: Rahmé Nikola / Forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság facebook oldala

Somogyi erdők ritka bogár fajai

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2015-ben úgy döntött, ideje újra életet lehelni a Dráva-monitoring programba. Ennek keretében Sár József entomológus – hazai és külföldi bogárspecialisták hadával karöltve – a nemzeti park néhány különleges Dráva-menti erdőrészletének bogárvilágát kutatja. 2025-ben a program újabb izgalmas fejezetébe kezdtek: a kiemelt természetvédelmi jelentőségű, más élőlénycsoportok számára is népszerű kutatási célpontnak számító Lankóczi-erdő feltérképezésébe. Figyelem, bemutatjuk a legtitkosabb somogyi bogárklubot.

Szarvas gyászbogár

A klub elegáns úriembere. Ritka, természetközeli erdeink lakója, aki szívesen tölti idejét a ledőlt, korhadó lombos fák törzseiben. Hímjei a szemek mellett merőlegesen álló rövid szarvaikkal hivalkodnak, mintha csak a belépőhöz szükséges díszítő pecsét lenne rajtuk. Védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint.

A szarvas gyászbogár igazi ritkaság a somogyi erdőkben

Fotó: Lukátsi Márk / Forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság facebook oldala

Lódarázsholyva

A ragadozó gourmet. Fényes páncélja és gyors mozgása miatt minden lódarázsfészek komoly félelemmel vegyes tisztelettel fogadja. A menü? Lárvák és imágók. Ha épp nem a fészekben „vacsorázik”, idős fák törzsein, a kifolyó nedvek környékén pihen, mintha a klub kávézójában kortyolgatna.

Nyolcpettyes virágbogár

A klub napimádója. Hazánk természetközeli erdeiben él, ledőlt, korhadó lombos fák törzseiben, nappal szívesen bukkan fel virágokon, éjszakára pedig visszavonul a fatörzs „apartmanjába”. Közepesen veszélyeztetett faj, Nyugat-Európából már nagy része eltűnt. Védett, természetvédelmi értéke 50.000 forint.

Nagy karmosbogár

A víz alatti tisztaságőr. Ő az, aki szó szerint a víz minőségét ellenőrzi: ha őt látjuk a Dráva mentén, tudhatjuk, hogy a folyó egészséges. Védett, természetvédelmi értéke 50.000 forint.

Fogasvállú állasbogár

A titokzatos mélyfúró. Csak a ledőlt, gombás, nedvesen korhadó fatörzsekben bukkan fel, és sokszor szerszámokra van szükség, ha nyomára akarunk akadni. Módosult szájszervével a korhadó fa mikro-gombáit fogyasztja, igazi „mikrobiológiai gourmet”. Ritkább, mint rokona, a kerekvállú állasbogár. Védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint.