Ritka élőlények

56 perce

Ez a somogyi erdőben is honos faj akár 50 000 forintot is érhet – ritkaságok, amikkel jobb vigyázni

Címkék#gyászbogár#értéke forint#bogár faj#Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság#gomba

Több tízezer forintot érő élőlényeket rejteget a közvetlen környezetünk, miközben nem is tudunk róla. A somogyi erdők ritka bogárfajainak eszmei értéke sokszor akár 50 000 forint is lehet.

Dombi Regina

A somogyi erdők szerelmesei bizony nemcsak ritka gombákat, de ritka bogárfajokat is találhatnak a lombok alatt, ha szemfülesen járnak-kelnek a fák között. A somogyi erdő rengeteg ritkaságot rejt magában, egyes bogárfajok akár 50 000 forintot is érhetnek, de lássuk miből lesz a cserebogár. 

somogyi erdő
A somogyi erdők egy ritka bogár faja, a nyolcpettyes virágbogár akár 50 000 forintot is érhet
Fotó: Rahmé Nikola / Forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság facebook oldala

Somogyi erdők ritka bogár fajai

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2015-ben úgy döntött, ideje újra életet lehelni a Dráva-monitoring programba. Ennek keretében Sár József entomológus – hazai és külföldi bogárspecialisták hadával karöltve – a nemzeti park néhány különleges Dráva-menti erdőrészletének bogárvilágát kutatja. 2025-ben a program újabb izgalmas fejezetébe kezdtek: a kiemelt természetvédelmi jelentőségű, más élőlénycsoportok számára is népszerű kutatási célpontnak számító Lankóczi-erdő feltérképezésébe. Figyelem, bemutatjuk a legtitkosabb somogyi bogárklubot.

  • Szarvas gyászbogár 

A klub elegáns úriembere. Ritka, természetközeli erdeink lakója, aki szívesen tölti idejét a ledőlt, korhadó lombos fák törzseiben. Hímjei a szemek mellett merőlegesen álló rövid szarvaikkal hivalkodnak, mintha csak a belépőhöz szükséges díszítő pecsét lenne rajtuk. Védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint.

A szarvas gyászbogár igazi ritkaság a somogyi erdőkben
Fotó: Lukátsi Márk / Forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság facebook oldala
  • Lódarázsholyva

A ragadozó gourmet. Fényes páncélja és gyors mozgása miatt minden lódarázsfészek komoly félelemmel vegyes tisztelettel fogadja. A menü? Lárvák és imágók. Ha épp nem a fészekben „vacsorázik”, idős fák törzsein, a kifolyó nedvek környékén pihen, mintha a klub kávézójában kortyolgatna.

  • Nyolcpettyes virágbogár

A klub napimádója. Hazánk természetközeli erdeiben él, ledőlt, korhadó lombos fák törzseiben, nappal szívesen bukkan fel virágokon, éjszakára pedig visszavonul a fatörzs „apartmanjába”. Közepesen veszélyeztetett faj, Nyugat-Európából már nagy része eltűnt. Védett, természetvédelmi értéke 50.000 forint.

  • Nagy karmosbogár

A víz alatti tisztaságőr. Ő az, aki szó szerint a víz minőségét ellenőrzi: ha őt látjuk a Dráva mentén, tudhatjuk, hogy a folyó egészséges. Védett, természetvédelmi értéke 50.000 forint.

  • Fogasvállú állasbogár

A titokzatos mélyfúró. Csak a ledőlt, gombás, nedvesen korhadó fatörzsekben bukkan fel, és sokszor szerszámokra van szükség, ha nyomára akarunk akadni. Módosult szájszervével a korhadó fa mikro-gombáit fogyasztja, igazi „mikrobiológiai gourmet”. Ritkább, mint rokona, a kerekvállú állasbogár. Védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. 

A fogasvállú állasbogár is védett élőlény, ha kárt teszel benne, akár 10 000 forint büntetés is járhat érte
Forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság facebook oldala Fotó: Evanics Balázs

Figyelem, ha kárt okozol bennünk, komoly büntetés jár érte

A Dráva-menti erdők apró lakóinak többsége nemcsak titkos klubtag, hanem törvényileg is VIP státuszt élvez: mind az öt, korábban felsorolt bogár védett Magyarországon. Vagyis a szarvas gyászbogár, a lódarázsholyva, a nyolcpettyes virágbogár, a nagy karmosbogár és a fogasvállú állasbogár mind olyan „kincsek”, amelyekkel a természetvédelmi hatóságok különösen óvatosan bánnak.

Ha valaki úgy gondolja, hogy kedvenc bogaraink klubját „meglátogatja” és kárt okoz bennük, komoly következményekre számíthat. A természetvédelmi törvény szerint az ilyen cselekedet anyagi büntetést von maga után, amely a faj természetvédelmi értékével arányos: a szarvas gyászbogár és a fogasvállú állasbogár esetében ez 10.000 Ft-tól, míg a nyolcpettyes virágbogár vagy a nagy karmosbogár esetében akár 50.000 Ft-ig terjedhet. És ez még csak a „belépő a büntetési klubba” – a tényleges szankciók, bírósági eljárás vagy súlyosabb jogi következmények is elképzelhetők, ha valaki szándékosan vagy gondatlanul pusztítja a védett élőlényeket.

 

 

