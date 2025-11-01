Sonline.hu podcast 1 órája

Spirituális választerápiával kapcsolódhatunk jobban önmagunkhoz

Ebben az epizódban, M. Tóth Katalin volt a vendégünk, akivel a spirituális választerápia (SVT) világában merülünk el. Katalin évek óta ezzel a különleges módszerrel segít az embereknek megérteni és feloldani életük elakadásait. A beszélgetés során megtudjuk, milyen eszközökkel dolgozik egy spirituális választerapeuta, és mikor érdemes ezt a módszert választani önismereti vagy gyógyulási útként.

