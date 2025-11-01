Sonline.hu podcast
1 órája
Spirituális választerápiával kapcsolódhatunk jobban önmagunkhoz
Ebben az epizódban, M. Tóth Katalin volt a vendégünk, akivel a spirituális választerápia (SVT) világában merülünk el. Katalin évek óta ezzel a különleges módszerrel segít az embereknek megérteni és feloldani életük elakadásait. A beszélgetés során megtudjuk, milyen eszközökkel dolgozik egy spirituális választerapeuta, és mikor érdemes ezt a módszert választani önismereti vagy gyógyulási útként.
Sonline.hu podcast
- Így őrzi meg Sutyor Gábor az önazonosságát a trendek és algoritmusok világában
- A méhészek titkos harca az aszály és a fagy ellen
- A 70 éves kaposvári futó a tizedik maratonját is lefutotta, Ureczky József nem tud leállni
- Kártevők szorításában: így védekezhetnek a gazdák – podcast
- Tanulható a művészet, ha rajzolásról és festésről van szó? Gulyás Évivel beszélgettünk
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre