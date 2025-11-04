Ezek a legjobb szobanövények a penész ellen – a somogyi kertész megmondja, mi a tuti

A penész valahogy mindig ott van, ahol nem kéne. Ősszel és télen különösen szeret beköltözni a lakásokba, hiszen ilyenkor a szellőztetés ritkább, a páratartalom meg az egekben. És bár nem kér lakbért, elég sok fejfájást tud okozni: csúf foltokat a falon, dohos szagot, sőt, még az egészségünket is kikezdi. Mutatjuk, melyek a legjobb szobanövények a penész ellen.

Fotó: Vadnai Szabolcs

Ezek a legjobb szobanövények a penész ellen

Sokan rögtön vegyszerekhez nyúlnak, de valljuk be: néha a természet hatékonyabb (és barátságosabb) takarítóbrigád. Bizonyos szobanövények nemcsak díszei a lakásnak, hanem titkos ügynökök a nedvesség és a penészspórák ellen. Berte Kati, somogyi kertész adott tippeket, mivel tudjuk kiűzni a hívatlan vendéget otthonunkból. Lássuk, melyek a legjobb „zöld harcosok” ebben a csatában!

Angol borostyán – a természetes penészirtó mester:

Az angol borostyán (Hedera helix) igazi multitasking növény. Miközben kecsesen kúszik és díszíti a falat, csendben felszippantja a levegő nedvességét, és közben semlegesíti a penészspórákat is. Olyan, mintha a levegőre is porszívót szereltünk volna.

Szanszeviéria – a túlélés nagymestere:

A szanszeviéria (más néven kígyónövény vagy „anyósnyelv”) igazi harcos. Kibírja a száraz levegőt, a gazdi feledékenységét, sőt még azt is, ha néha hetekig rá sem nézel. Közben pedig eltávolítja a levegőből a formaldehidet és benzolt – olyan, mint egy természetes légszűrő, ami sosem fogy ki az elemből.

Csokrosinda – a szerény hős:

A csokrosinda (vagy zöld liliom) tipikus „nem vagyok látványos, de nélkülem minden szétesne” típus. Csendben dolgozik a háttérben: kiszűri a levegőből a formaldehidet, szén-monoxidot és penészspórákat. Emellett szapora is – szó szerint terem, mint a gomba, csak sokkal hasznosabb.

Szobapálma – stílusos nedvességszívó:

A szobapálma olyan, mint az a barát, aki mindig elegánsan jelenik meg, még akkor is, ha épp nedvességet szív magába a levegőből. Csendes, mutatós és közben teszi a dolgát – természetes páramentesítő üzemmódban.

Vitorlavirág – a levegő tisztaságának fehér lovagja:

A vitorlavirág (vagy, ahogy sokan hívják, „békenövény”) nemcsak szép, hanem nagyon is hasznos. Szereti a nedvességet, és közben felszippantja a levegőben lebegő penészspórákat meg a különféle vegyi anyagokat – mint például az acetont és toluolt. Ez a növény olyan, mint egy szobanövénybe oltott légtisztító.