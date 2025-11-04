A végtelenbe és tovább - így kapcsolj téli üzemmódba

Motoros és motoros között is van különbség, de az mindegyikben azonos, hogy a vas épsége és karbantartása mindenki számára fontos feladat. Van, aki egy bizonyos hőmérséklet alatt már elő sem veszi a kétkerekűt és téli módra kapcsol, mások pedig, ha már kicsit süt a nap és nem fúj a szél, újra motoroznak a végtelenbe és tovább. Az aktuális évszakhoz való felkészítést azonban minden valamire való motoros elvégzi, így tesznek a somogyi motorosok is. Mutatjuk a téli motortárolás legfontosabb szabályait.

Gadanecz Gergő és Fodor Tamás barcsi motorosok szerint nincs téli szezon, de a téli motortárolásnak vannak fontos szabályai

Fotó: Dombi Regina

Téli motortárolás – ha így készítsd fel a vasparipát a téli szezonra

– Most már nincsenek olyan nagy hidegek, hogy ne lehessen akár a téli szezonban is motorozni. Ez inkább motoros függő, hogy ki meddig motorozik. Vannak olyan motorosok, aki egy bizonyos hőmérséklet alatt nem ülnek motorra, mások pedig lesik az alkalmat, mikor alakul úgy az időjárás, hogy újra lehessen motorozni – mondta el Fodor Tamás barcsi motoros.

Tamás az a típus, akit a egy kis hideg annyira nem ijeszt meg, hogy ne pattanjon fel motorjára, ha lehetősége van rá. Azonban azt is fontosnak tartja, hogy felkészítse motorját arra az esetre, ha huzamosabb ideig nem lehet azt használni. – Azt javaslom, aki teheti mindenképp próbálja meg fedett helyen tárolni a motort és ha erre nincs lehetősége, akkor legalább fedje le valamivel. Ami ennél még fontosabb, hogy megfelelő minőségű üzemanyag legyen a motorba tankolva, ha tudjuk, hogy huzamosabb ideig nem fogjuk használni. Ez lehetőleg legyen prémium üzemanyag és ha tehetjük, tele tankolva tegyünk le a vasat. Az adalékanyagról sem szabad megfeledkezni, az is lehetőleg legyen téli üzemanyag-adalék. Sokan arra is odafigyelnek, hogy friss olajjal rakják le a motort, hogy ne a használtban álljon a blokk hónapok keresztül – hívta fel rá a figyelmet a somogyi motoros.

Tankoljunk tele a motort, mielőtt téli üzemmódra helyeznénk és figyeljünk a megfelelő adalékanyagra is

Fotó: Dombi Regina

A motor akkumulátorjáról is gondolkodjunk megfelelően!

A téli motortárolás során az is nagyon fontos, mit kezdünk a motor aksijával. – A motor téli töltése tárolás közben megvédi az akkumulátort a lemerüléstől, amit legegyszerűbben úgy lehet elvégezni, ha a téli időszakra kiszerelik az akkumulátort, és 2-3 hetente rátöltenek. Ezzel megelőzhető a mélymerülés, ami károsíthatja az akkumulátort, különösen hidegben, mivel a hideg lecsökkenti az akkumulátor kapacitását – tette hozzá Fodor Tamás.

A barcsi motoros elmondása szerint, ha hosszú ideig nincs használatban az akku, akkor a legjobb, ha csepptöltő segítségével, alacsony áramerősséggel folyamatosan fenntartjuk a kívánt töltöttségi szintet.