Téli álom

A végtelenbe és tovább - így kapcsolj téli üzemmódba

Az elmúlt hétvége talán az utolsó két nap volt arra, hogy a téli szezon előtt még mindenki guruljon egyet. A téli motortárolásnak is meg vannak a maga a szabályai, mutatjuk hogy védd meg a vasparipát.

Dombi Regina
Téli álomra hajtják fejüket a motorosok – mutatjuk a téli motortárolás szabályait

Forrás: Chat GPT

Motoros és motoros között is van különbség, de az mindegyikben azonos, hogy a vas épsége és karbantartása mindenki számára fontos feladat. Van, aki egy bizonyos hőmérséklet alatt már elő sem veszi a kétkerekűt és téli módra kapcsol, mások pedig, ha már kicsit süt a nap és nem fúj a szél, újra motoroznak a végtelenbe és tovább. Az aktuális évszakhoz való felkészítést azonban minden valamire való motoros elvégzi, így tesznek a somogyi motorosok is. Mutatjuk a téli motortárolás legfontosabb szabályait.

téli motortárolás
Gadanecz Gergő és Fodor Tamás barcsi motorosok szerint nincs téli szezon, de a téli motortárolásnak vannak fontos szabályai
Fotó: Dombi Regina

Téli motortárolás – ha így készítsd fel a vasparipát a téli szezonra

– Most már nincsenek olyan nagy hidegek, hogy ne lehessen akár a téli szezonban is motorozni. Ez inkább motoros függő, hogy ki meddig motorozik. Vannak olyan motorosok, aki egy bizonyos hőmérséklet alatt nem ülnek motorra, mások pedig lesik az alkalmat, mikor alakul úgy az időjárás, hogy újra lehessen motorozni – mondta el Fodor Tamás barcsi motoros. 

  • Tamás az a típus, akit a egy kis hideg annyira nem ijeszt meg, hogy ne pattanjon fel motorjára, ha lehetősége van rá. Azonban azt is fontosnak tartja, hogy felkészítse motorját arra az esetre, ha huzamosabb ideig nem lehet azt használni. – Azt javaslom, aki teheti mindenképp próbálja meg fedett helyen tárolni a motort és ha erre nincs lehetősége, akkor legalább fedje le valamivel. Ami ennél még fontosabb, hogy megfelelő minőségű üzemanyag legyen a motorba tankolva, ha tudjuk, hogy huzamosabb ideig nem fogjuk használni. Ez lehetőleg legyen prémium üzemanyag és ha tehetjük, tele tankolva tegyünk le a vasat. Az adalékanyagról sem szabad megfeledkezni, az is lehetőleg legyen téli üzemanyag-adalék.  Sokan arra is odafigyelnek, hogy friss olajjal rakják le a motort, hogy ne a használtban álljon a blokk hónapok keresztül – hívta fel rá a figyelmet a somogyi motoros. 
Tankoljunk tele a motort, mielőtt téli üzemmódra helyeznénk és figyeljünk a megfelelő adalékanyagra is
Fotó: Dombi Regina

A motor akkumulátorjáról is gondolkodjunk megfelelően!

  • A téli motortárolás során az is nagyon fontos, mit kezdünk a motor aksijával. – A motor téli töltése tárolás közben megvédi az akkumulátort a lemerüléstől, amit legegyszerűbben úgy lehet elvégezni, ha a téli időszakra kiszerelik az akkumulátort, és 2-3 hetente rátöltenek. Ezzel megelőzhető a mélymerülés, ami károsíthatja az akkumulátort, különösen hidegben, mivel a hideg lecsökkenti az akkumulátor kapacitását – tette hozzá Fodor Tamás

A barcsi motoros elmondása szerint, ha hosszú ideig nincs használatban az akku, akkor a legjobb, ha csepptöltő segítségével, alacsony áramerősséggel folyamatosan fenntartjuk a kívánt töltöttségi szintet. 

motor
A gumik megtisztítása és ápolása is fontos, mielőtt a téli üzemmódra kapcsolnánk
Fotó: Dombi Regina

Lehetőleg tisztán tegyük el és középső sztenderre állítsuk a vasparipát!

A barcsi motoros szerint – bár ez inkább a praktikum miatt fontos – jobb, ha a motor tisztán hajtja téli álomra a fejét. – A legjobb az, ha megtisztítva tesszük le, ha huzamosabb ideig nem használjuk. Ez inkább praktikum, de ha letisztítjuk róla a szennyeződéseket, akkor ha tavasszal újra elővesszük a motort, nem kell a rászáradt, ráragadt kosszal bíbelődnünk. A gumik ápolása is fontos, tisztítsuk meg és használatunk rá valamilyen ápolószert is – hívta fel rá a figyelmet a Tamás.

  • A motor téli tárolása esetén azt sem mindegy, hogyan áll az a vasparipa. A barcsi motoros szerint a legjobb, ha a középső sztenderen ”pihen” a járgány, ugyanis ez is kíméli a gumiabroncsokat a terheléstől.

Ha ezt a pár dolgot megtesszük, azt a motorunk is biztosan meg fogja hálálni.  

 

