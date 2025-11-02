november 2., vasárnap

Kozmetikumok

Szépít vagy mérgez? Ezeket az arckrémeket már ha akarnád, se tudnád használni

Címkék#aranykolloid#ezüstkolloid#Európai Unió

Célszerű, ha a vevők is figyelnek az új szabályokra. Novembertől jönnek a tiltólistás összetevők.

Harsányi Miklós

Novembertől korlátozzák vagy tiltják több anyag használatát a kozmetikai termékekben az Európai Unió döntése értelmében – figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amely arra kérte a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a termékek összetevőit – jönnek a tiltólistás összetevők.

Tiltólistás összetevők: szigorú változás jön a kozmetikumokban
Fotóillusztráció: Kozma István

Kozmetikai termékek, biztonság, korlátozás, tiltás - cél az egészség védelme

Az NNGYK az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió 2025-től több kozmetikai összetevő használatát korlátozza vagy tiltja az emberi egészség védelme érdekében. Céljuk, hogy a kozmetikai termékek biztonságosak legyenek mindenki számára.

Kifejtették, hogy az Európai Bizottság 2024. március 14-i döntése nyomán november 1-jétől nanoformájában tiltott összetevőnek minősül a sztirol/akrilát kopolimer; a nátrium-sztirol/akrilát kopolimer; a réz, rézkolloid; az ezüstkolloid; az arany, aranykolloid, arany-tioetilamino-hialuronsav, acetil-heptapeptid-9 aranykolloid; valamint a platina, platinakolloid, acetil-tetrapeptid-17 platinakolloid, így ezek kozmetikai termékekben nem alkalmazhatók, az ilyen termékek az unió területén nem hozhatók forgalomba.

Tiltólistás összetevők, eltarthatóság

Tóth István kaposvári szakmérnök, a Magyar Növényvédő Mérnöki  és Növényorvosi Kamara Somogy Vármegyei Szövetségének tagja kérdésünkre pénteken kifejtette: ha valaki kozmetikai terméket vásárol, akkor érdemes előtte alaposan tájékozódni. Somogyban is sokan vásárolnak például nappali, éjszakai krémeket,  alapozókat, az üzletekben óriási a választék.
– Végre az illetékes hatóság felfigyeltek  a kémiai hatóanyagok sokféleségére – hangsúlyozta. – Szerintem szigorú vizsgálatokra van szükség ezen a téren, fő cél, hogy veszélyes kémiai anyagok ne kerüljenek a szervezetbe. Lényeges, hogy részletes, magyar nyelvű, közérthető használati utasítás legyen valamennyi kozmetikai cikken, így fontos, hogy az összetevőkön és az eltarthatóságon kívül azt is feltüntessék, hogy hol és és hány fokon tárolható az adott termék.  

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
