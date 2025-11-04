Somogyban nem kommentálják az érintettek a Tisza adatszivárgási botrányát

A Tisza Párt adatszivárogtatási botránya Somogyot is érinti, az internetre - ismeretlenek által feltöltött - listán több mint 3900 megyénkbeli magánszemély neve látható, ezen kívül majd' mindenkinek a telefonszáma, lakcíme és e-mail címe is megtalálható az adatok között. Ennek kapcsán több somogyi lakost megkerestünk.

Tisza Párt-adatszivárgás: a somogyiak hallgatnak

Fotó: MATE KRISZTIAN

Tisza Párt-adatszivárgás: a somogyiak hallgatnak

– Nem nyilatkozom – mondta kedden munkatársunknak egy kaposvári nő.

Értesülésünk szerint a hölgy is rajta van a listán, ami a világhálóra került. Arra lettünk volna kíváncsiak: tud-e arról, hogy adatai kiszivároghattak, mit szól hozzá, illetve tervez-e jogi vagy bármilyen más lépéseket? Egy szintén kaposvári férfit is felhívtunk, ám amikor megtudta, hogy miért kerestük, kinyomta a telefont.

– És akkor mi van? – reagált megkeresésünkre egy balatonlellei lakos, aki szintén nem járult hozzá nevének közléséhez, de egy általunk megkeresett zamárdi személy is hallott az ügyről. Ő annyit elárult, hogy nem tervez jogi lépéseket tenni. Egy Marcaliban élő férfi véleményét szintén szerettük volna megtudni az adatszivárgási ügy kapcsán, de egy pillanat múlva bontotta a vonalat. Nem osztotta meg álláspontját egy tabi férfi sem munkatársunkkal.

Kedden megkerestünk egy kaposvári ügyvédet is, kérve, kommentálja jogi szempontból a történteket, de ő sem kívánt nyilatkozni. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy milyen jogi következménye lehet az adatok kiszivárogtatásának, miért kellett a Tisza Párt vezetésének ilyen adatokat egyáltalán bekérni a szimpatizánsaitól, illetve mit tehet az a személy, aki a listán szerepel?