A Sonline olvasói megszavazták, hova tegyenek még traffit

Ahogy az várható volt, a téma nem hagyta hidegen a Sonline.hu olvasóit. Amint megírtuk, hogy Siófok két új fix traffipaxot vásárol, pillanatok alatt beindult a kommentáradat: „végre, ideje volt már”, írta egyik olvasónk, más viszont úgy fogalmazott, „nem a vas kell, hanem rendőr a kanyarba”.

Megszavazták olvasóink, hova kellene még traffipax

Fotó: MW

Megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük Somogyban még hova kellene fix traffipaxot kihelyezni. A szavazásban száznál is többen vettek részt és megmondták nekünk, hogy pontosan hol lenne szükség sebességmérésre.

Ahogyan Siófokon tudni lehet, hol válik versenypályává az utca esténként, úgy a vármegye többi részén is jól tudják az ottélők, hogy melyek azok a szakaszok, ahol veszélyes a gyalogosforgalom. Többen javasolták Somogyjádon a Dózsa György utca, Kossuth utcai kanyart, de a Lábod és Nagyatád közti útszakaszt is kiemelték a válaszadók. – Nagyatád és Lábod közt a kanyarban kb. hetente halnak meg balesetben. Ha ott lenne egy VÉDA a kanyarban, ami ellát mindkét irányba 500 métert, valamint mindkét oldalra 80-as tábla a kanyar utáni feloldással, biztos vagyok benne hogy egy darab baleset nem lenne ott ezután, írta egy olvasónk.

Említették a kommentelők Jutát, Somogysárdot, de Toponárt, a Vízisport Telep bejárótól az Orci elágazásig tartó szakaszát is. De porondra került Kadarkút, Baté és Marcali is.

Ne csak a gyorshajtókat mérje a traffipax

Sokan írták azt, hogy az utakat kellene inkább megjavítani abból az összegből, amit sebességmérőkre költenénk. Az egész kérdésfelvetés csupán egy felmérés volt és valós traffipax kihelyezést nem helyeztünk kilátásba, mivel nincs is ráhatásunk a hatóságok munkájára.

A válaszok közül a humor sem hiányzott: volt, aki azt javasolta, hogy az egyik új traffipaxot „tegyék ki a rendőrség elé, és akkor az egyenruhásoknak ki sem kell mozdulni. Más szerint „minden faluba, forgalmas út mellé kellene egy. És olyan is akadt, aki szerint a Balaton közepére is kellene sebességmérőt tenni, azt nem is sejtjük, hogy mit mérhetne be, maximum a BAHART menetrend szerinti hajóit, amelyek még ilyenkor is járnak a tavon.